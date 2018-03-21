Bahçeli “A Takımını” yeniliyor

MHP'nin 12. Olağan Kurultayı’nda bin 167 delegenin oyu ile 9. kez Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli, “A Takımını” yenileyecek. Kongrede seçilen 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak ve Başkanlık Divanı seçilecek. 15 kişilik divanda, Bahçeli’nin en az 5-6 yeni isme görev vermesi bekleniyor.

Parti kulislerinde, MYK'ya alınmayan Genel Başkan yardımcısı Şefkat Çetin'in yerine Semih Yalçın getirileceği, İsmet Büyükataman'ın ise Genel Sekreterlik görevine devam edeceği konuşuluyor. Daha önce görevinden ayrılan Zuhal Topçu'nun da yeniden Genel Başkan yardımcısı olması bekleniyor. KABİNE İDDİASI Bahçeli'nin yakın kurmayları olan İzmir milletvekili Kenan Tanrıkulu ile Antalya milletvekili Mehmet Günal'ı MYK'ya almaması, AKP kongresinden sonra yapılacak bir kabine revizyonunda, MHP'ye bakanlık verileceği söylentilerine yol açtı. MHP'nin seçimlere kadar AKP ile koalisyon hükümetine gireceği öne sürülüyor. Tanrıkulu ve Günal'ın kabinede MHP'yi temsil edecekleri için MYK'ya alınmadıkları iddialar arasında. Bahçeli'nin Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcılıklarına; Mehmet Parsak, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu, Yaşar Yıldırım ile Mehmet Taytak'ı getireceği konuşuluyor.