Bahçeli: Erdoğan ve AKP’ye yönelik geçmişte ne söylediysem arkasındayım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bahçeli, "Erdoğan ve AKP'ye yönelik geçmişte ne söylediysem arkasında duruyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NTV-Star TV ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik geçmişte söylediği sözlere değinen Bahçeli, “Erdoğan ve AKP’ye yönelik geçmişte ne söylediysem arkasında duruyorum. Ama 15 Temmuz’dan sonra geçmişte şunu söylemişti, bunu söylemişti olmaz. O gün ne söylediysem o günkü şartlarda geçerlidir” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI

AKP ile yaptıkları ittifaka da değinen Bahçeli, “Cumhur ittifakının hayırlı olacağını düşünerek toplumla paylaştık. Yasal çerçevede ele alınması ülke için önemliydi. Terörün belinin kırıldığı bir dönemde çözüm süreci olamaz. Malum televizyonlarda arkadaşlarımız seçim süresine girdiğimiz günlerden beri bazı sinsice kavramları ortaya koyarak hatalar işlemişlerdir. Bunlardan biri Kürt oylarının Cumhur İttifakı’nı dikkate alındığında oy kaybına uğranacağını ve MHP’ye destek vermeyeceklerini düşünerek meydanlarda işlediler” dedi.

AKP’YE UYARI

Konuşmasında AKP’lilere uyarıda da bulunan Bahçeli, “AK Parti’den bazı isimler halkla konuştukları esnada ne cumhurbaşkanını ağızlarına alıyorlar ne de ittifakı. Sadece AK Parti’nin Meclis’te güçlü kalmasını hedefliyorlar. Bunu saptırıp MHP’ye verilecek oyları alma çabasındalar. İsim söylersem fitneye biz de katılmış oluruz” ifadelerini kullandı.

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI

FETÖ’nün siyasi ayağına da değinen Bahçeli, “Bunun üzerinde henüz durulmadı. Siyasetin FETÖ’den arındırılması lazım. Siyasette FETÖ’ye yakın isimler olmaması lazım” dedi.

Bahçeli, OHAL ile ilgili de “FETÖ ve PKK’nın kökü kazınmadan OHAL kaldırılmamalı” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN FOX TV AÇIKLAMASI

Kendisine muhalif tavırlarıyla dikkat çeken İstanbul milletvekili Atila Kaya hakkında da açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, Fox TV ile ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti. Bahçeli, “Bu kardeşimiz dava içinde ki hizmetleriyle takdir toplamıştır. Ancak 6-7 aydır MHP içindeki bir faaliyeti yoktur. Hele hele çıktığı televizyon kanalında şimdiye kadar hiç bir MHP’li barınmamıştır. Teklif gelse dahi talimatım vardır İsmail Küçükkaya’nın programına çıkmayacaksınız demişimdir. Hala MHP’li olsa orada ne işi var? Fox TV gözden geçirilmesi gereken bir televizyon” dedi.