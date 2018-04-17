Bahçeli ‘erken seçim’ çağrısı yaptı… Akıllara 2002’deki açıklaması geldi…

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'nin seçim için 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir" diyerek erken seçim çağrısı yaptı ve Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimleri için 26 Ağustos 2018 gününü işaret etti. Bahçeli'nin bu 'sürpriz' çağrısı akıllara 16 yıl önce yine Bahçeli tarafından yapılan ve AKP'nin tek başına iktidar olması ile sonuçlanan 'erken seçim' açıklamasını getirdi. İşte 'tarihi' detay...

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı “Erken seçim” çağrısı akıllara 2002 yılındaki ‘süreci’ getirdi.

Merhum Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan DSP-MHP-ANAP koalisyonu, 15 Temmuz 2002 günü MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından ‘erken seçim çağrısı’ yapılarak bozulmuştu. Ekonomik krizin gölgesinde yapılan açıklamada Bahçeli “Siyasi hayatımızda çok hızlı gelişmelerin yaşandığı çalkantılı bir dönemden geçilmektedir. Türkiye artık dönüşü olmayan bir erken seçim sürecine girmiştir.” diyerek erken seçim için 3 Kasım 2002 tarihini işaret etmişti.

Bahçeli o zamanki açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Gelinen bu noktada bir durum değerlendirmesi yapmak ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin önümüzdeki döneme ilişkin görüş ve düşüncelerini Türk milletiyle paylaşmak istiyorum.

İçinde bulunduğumuz şartlar ve erken seçim sürecine girilmesini gerekli kılan gelişmeler kamuoyumuzca bilinmektedir. Türkiye’nin gündemine bilinçli olarak taşınan siyasi belirsizlik ve yönetim boşluğu tartışmaları giderek tırmandırılmış ve ekonomik ve siyasi istikrarı hedefleyen bir kampanya başlatılmıştır. Bunun amacının da, böyle bir tehdit ve şantaj ortamında Türkiye’de siyaset kurumunu yeniden tanzim etmek olduğu anlaşılmıştır. Ortak hareket eden bir cephenin bu amaçla sahneye koymaya çalıştığı siyasi senaryolara, milletin hakemliğine gidilerek bir cevap verilmesi artık gerekli ve kaçınılmaz hale gelmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu oyunu bozmuş ve seçimlerin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisini 1 Eylül’de olağanüstü toplantıya çağırmıştır. Emanetin asli sahibine başvurulmasından ve ortaya çıkacak gerçek millet iradesinden kimsenin endişe etmemesi gerekir. “

BARAJ ALTINDA KALMIŞTI

Bahçeli’nin bu ani çıkışı ile erken seçim kararı alan Meclis’teki partilerin tamamı 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken seçimlerde yüzde 10’luk barajın altında kalarak Meclis’e veda etmişlerdi. 4 Kasım 2002 günü Meclis’te sadece seçime ilk kez giren AKP ile bir önceki seçimde parlamento dışı kalan CHP yer bulabilmişti.

İSTİFA ETMİŞTİ

Erken seçim çağrısı yapan ve partisi baraja takılan Bahçeli de seçim gecesi yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Bahçeli partisinin bir sonraki kongresinde yeniden aday olmuş yani istifa kararını geri çekmişti.

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