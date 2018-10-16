Hani ‘ver papazı al papazı’ demiştik

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Erdoğanın ABD'ye yönelik "Ver papazı al papazı" sözlerini hatırlatarak "Türkiye'deki papaz verilirken Pensilvania'daki papaz neden alınmamıştır. Halbuki ver papazı al papazı demiştik. Sözümüz sözdü. Pensilvanya'daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? Diyelim ki umut ettiğimiz takas gerçekleştirilmedi. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın iadesi ne zaman olacak?" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Suriye ve Irak topraklarına tutunup ülkemizi kaosa sokacak bir senaryo ikmal ediliyor. ABD terör örgütleriyle hedef birlikteliği yapıyor. ABD kararını netleştirmelidir. Müttefiki Türkiye mi, PKK/YPG midir?

NATO çatısı altında nasıl çalışacağız?

ABD nereye varmak istiyor? Fırat’ın batısında sinsi hesabı ayağına dolanan, saha dışı bırakılan ABD, Fırat’ın doğusuna gözünü dikmiş durumdadır. Türkiye’yi pervasızca tehdit etmektedir. Büyük Kürdistan bölünme, savaş demektir. Türkiye’nin egemenlik haklarını hiçe saymaktır. Biz bundan sonra NATO çatısı altında nasıl çalışacağız? NATO’nun devamını nasıl temin edeceğiz? NATO varlığını nasıl sağlayacak? Menbiç yol haritası nasıl mümkün olacak? Milli bekamızı itlaf etmek isteyen zulüm koalisyonuna tepkisiz kalamaz. Zeytindalı Harekatıyla nasıl bir mıntıka temizliği yapıldıysa aynısı Fırat’ın doğusunda yapılmalı. Fırat’ın doğusu tehdit olmaktan çıkarılmalıdır. Hainler doğduklarına pişman edilmelidir.

Papaz gitti kavga bitti

Türkiye’den bir evanjelist bir papaz gelip geçmiştir. Türkiye ile ABD ilişkilerini zehirlemiştir. Papaz iki ülkenin diyaloglarını tıkadı. Türkiye ile ABD tarihin en kötü ilişki durumuna çakıldı. Trump papazı hasretle kucaklamış, sanki Vietnam’dan dönen askerleri gibi karşılamıştır. Papaz gitti kavga bitti, seviyesiz Trump’ın yerini sempatik Trump aldı. Trump’ın Türkiye hisleri birden bire değişmiştir. Böyle devlet adamı olunmaz. Bizim adam yerine koymayanı biz insan bile göremeyiz. Türkiye’nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına güven duyulmaz, itibar edilmez. Trump’ın derdi nedir? Türkiye, ABD’nin sömürgesi değildir. Türkiye, ABD’nin eyaleti değildir. Trump Türkiye’yi çadır devletiyle bir tutma ayıbından uzaklaşsın. Trump Türkiye’yi hafife almasın. Bu işin şakası yok. Bu konunun ederi yoktur.

Türkiye’deki papaz verilirken Pensilvania’daki papaz neden alınmamıştır

Papazın serbest kalması pek çok soru işaretine neden olmuştur. Terör örgütleriyle ilişkisi ve iltisakı belli olan şahsın, casusluk suçlamasıyla tutuklanan misyonerin iki yıl bile dolmadan serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir. Brunson’un 3 gizli tanığının ifadesiyle suçlanması ve savcı değişikliği yine aynı tanıkların değiştirilmiş ifadeleriyle serbest kalması bağımsız ve tarafsız hukuka ne kadar uygundur?

Papaz davasındaki gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar kısa süre içerisinde ifade ve görüşlerini nasıl değiştirmişlerdir? Günün şartlarına göre değiş değiştiren kişilerin tanıklığıyla adalet yaşar mı? Yaşasa bile buna adalet denir mi? Gizli tanık TCK sistemine ekilen fitne tohumudur. Türk hukukunu gizli tanık tahakkukukundan kurtarmak hepimizin boynunun borcudur. 35 yılla yargılanıp iki yıl dolmadan yakayı kurtaran casusun vebaline millet vicdanı nasıl ortak olacaktır?

Papaz olayında ifadelerini değiştiren gizli tanıklar kimlerdir. Kısa sürede ifade ve görüşlerini nasıl değiştirmişlerdir. Türkiye’deki papaz verilirken Pensilvania’daki papaz neden alınmamıştır. ABD’deki papaz Gülen neden alınamaz? Halbuki ver papazı al papazı demiştik. Sözümüz sözdü. Pensilvanya’daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek?

Hakan Atilla’nın iadesi ne zaman olacak?

Diyelim ki umut ettiğimiz takas gerçekleştirilmedi. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın iadesi ne zaman olacak? Meselemiz Türkiye’nin saygınlığıdır. O papazı istiyoruz, vermelerini bekliyoruz. Bakalım dövizin akıbeti ne olacak? Enflasyon eski seviyesine çekilecek mi? Bunların takipçisi olacağız.

Yeni hükümet sistemini tartışmaya açamayız.

Siyasetin kaynağı insandır. İnsanın mutluluğu, günümüz siyasetinin odağı olmuştur. 24 Haziran seçimlerine damga vuran Cumhur İttifakının yerel seçimlere istikamet çizmesidir. Oy oranlarıyla yaklaşmıyoruz, aklımızda hep Türkiye vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine taarruz planı yapan zillet ittifakının rejim krizi çıkarma niyetlerinin önüne geçmek istiyoruz. Türkiye’nin geleceğini belirleyeceksek, milli ve ahlaki değerde çalışmamız kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Türkiye’nin bekasını riske atamayız. Yeni hükümet sistemini tartışmaya açamayız.

Siz kim, Atatürk kim? Sizin neyiniz Atatürk’ü hatırlatmaktadır

CHP, İş Bankası hissesi gündeme gelince çılgına döndü. CHP’nin genel başkan yardımcısı diyor ki, CHP olarak her türlü direnme hakkını kullanırız. Bu alçak ifade karşısında sormak lazım ki, eşkıya kimdir, direnme hakkı nedir? Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Siz kim, Atatürk kim? Sizin neyiniz Atatürk’ü hatırlatmaktadır. İş Bankası hissesi Hazine’ye devredilmelidir. Atatürk’ün gerçek varisi Türk milletidir. MHP, CHP’nin İş Bankası hisseleri için kanuni düzenleme yapılırsa desteğini verecektir. Tavsiyemiz, üzerine çöreklendiği hisselerin devredilmesinden korkmamasıdır.”