Bahçeli’den Erdoğan’a: O beş ismi Türkiye’ye getirin

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5 ten büyüktür' sözünü hatırlatarak, "Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmeli alınıp getirilmelidir." dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde MHP'lilere tuzak kurmakla suçlayan Bahçeli, İYİ Parti'den ayrılan isimleri de yeniden MHP'ye katılmaya davet etti.

Bahçeli’in konuşmasından satır başları:

Bir eli ile selam verip bir eliyle silah tutuşturanlar insanlık düşmanı hainlerdir. Terör faaliyetlerine hizmet edenler karanlık odaklardır. Türkiye’yi terörle köşeye sıkıştıracaklarını sananlar kişiliksizlerdir. Hangi sefil senaryodan medet umarsa umsun başarısız kalmaya mahkumdur.

Türk Milleti teröre boyun eğmemiş, eğmeyecektir. Elbette vatan müdafasında şehit verdiğimiz her evladımız yüreklerimizi kavuruyor. Hepimiz şehitlerimiz yasını tutuyoruz. Batman’ın Gercüş ilçesindeki hain saldırıda 8 kahramanımız şehit düştü. Şehit naaşları gözyaşları ile ebediyete uğurlandı. Acımızı içimize gömdük, vakarımızı muhafaza ettik. Şehitlerimizin her emaneti milli namusa emanettir.

Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran’da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız.

“Erdoğan’a seslendi: O beş ismi bir gece ansızın alıp getirin”

Teröristlere en ufak müsamaha vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Hainler nereye sığındılarsa, bulunarak imha edilmeleri milli görevdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, ‘dünya 5’ten büyüktür’. İtirazımız yoktur. Nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları neden yakalanamaz? Biz bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Uçaklar vurunca kaçıyorlar, sığınaklardan kaçıyorlar. Dünya 5’ten büyükse, PKK’nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmeli alınıp getirilmelidir. Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Bahoz Erdal, Rıza Altun’dan ve çete başlarının döktükleri kanların hesaplarını sormak bugün değilse ne zaman olacaktır.

Türkiye hain terör örgütünden güçlü değil midir? Türk Devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşatır. Biz de veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin. Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür. Terörle mücadele süresince yalnızca Kandil’le sınırlı kalmamalıyız. Fırat’ın doğusu hain kaynamaktadır. Terörist Fırat’ın batısında da, doğusunda da teröristtir. Türk Devleti Fırat’ın doğusuna kilitlenmiştir. Bu önemli bir gelişmedir.

“ABD güven vermiyor”

Hani Münbiç’i terk edecekti, Münbiç mutabakatına ne oldu? ABD, YPG’li teröristlere neden tepkisizdir. Madem Münbiç’te teröristler çukur kazmıştır, Türk Devleti’ne düşen de hazır çukur kazılmışken teröristleri oraya gömmektir. ABD’nin güven vermeyen, sözünde durmayan tutumuna bakarak terörle mücadelemizi sürdüremeyiz. Trump gibi bir maceraperest otururken güvenilir bir ilişki ağının kurulması oldukça zordur.

Bomba ve patlayıcı eğitimi veriyorlar, Batman’da kan döktürüyorlar. NATO şemsiyesi altında böyle bir dostluk samimi değildir. ABD, Türkiye’yi tek kullanımlık poşet çay gibi kullandığı ülkelerle karıştırmasın. Altını çizmek isterim ki, Kral Selman’a söylediği sözler tüyler ürpertici, skandaldır. Hayırdır Okyanus ötesinde mafya devleti kurdu da bizim mi haberimiz olmadı. Kutsal toprakların içine düştüğü manzara kahredici, onur kırıcıdır. Nerede Hz. Ömer adaleti? Koltuğu korumak için haraç vermek ne İslam ile ne de bağımsızlık kaideleri ile uyuşur. Her gün öleceğine bir gün adam gibi iman eri olarak ölürsün.

“Konu sadece Papaz değildir”

Cemal Kaşıkçı’nın akıbetini merak ediyoruz. Vahim haberlerin doğru olup olmadığının acilen teyide muhtaç olduğu açıktır. Kanlı operasyonların geçiş alanı Türkiye değildir. Konu sadece Papaz değildir. Kıvılcıma bakarken, yangını ihmal etmeyelim. Türkiye ekonomisinde dipsiz kuyu açmayı hedefliyorlar. Sermaye çetelerine yıkım emrini verdiler. 24 Haziran seçimlerinin rövanşını kur ile almaya teşebbüs ettiler. 12 Ağustos gecesi kudurmuş gibi saldırdılar.

Para oyunlarını seferber ettiler. Kur silahını çektiler. Amaç ekonominin surlarını yıkarak sosyal çözülmeyi sağlamak. Sokağı adres gösteren işbirlikçileri harekete geçirmek istiyorlar. Tehdit sönmüş değildir. Çok şükür Trump’ın Twitter’dan destek verdiği küresel baronların hesabı Ankara’da bozuldu. Hep söyledim, söylüyorum. Mesele çok yedim, az yedim meselesi değildir. Mesele vatandır. Parti olarak işin kolayına kaçar, her eleştiriyi yapardık. Siyasal rantın basitliğine heves ederdik. Ülke yansın der, ne kazanacağımıza bakardık. Önce millet iradesi ile hayale yelken açmıyoruz.

“McKinsey’e IMF, kozmik oda demek cahillik değil, ümmiliktir”

McKinsey müdaafasının bize düşmeyeceğini, yeni bir IMF olmadığını söyledik. Bre zır cahiller! Mckinsey birçok ülkede danışmanlık veren bir şirkettir. İrade olduktan sonra ister uygular, isterseniz teşekkür eder geri gönderirsiniz. McKinsey’e IMF, kozmik oda demek cahillik değil, ümmiliktir. Duyunu umumiye derseniz, hastalıklı olduğunuzu, tarih sahnesinden çekildiğinizi, Türklükle bağınızın kalmadığını söylersiniz. Bizim McKinsey diye bir derdimiz yoktur, olamaz. İpsizi sapsızı, HDP’si, CHP’si dertlerini Cibali Karakolu’na anlatsınlar.

“Davet verince icabet eden çıkacaktır, çıkmıştır da”

Don Kişot, yel değirmenlerine kılıç çekerek saldırırdı. Siyasi Don Kişotların da ilkeleri, çizgileri yoktur. İP Genel Başkanı’nın söylemleri zincirleme olaylara neden olmuştur. Bu şahıs MHP’ye nifak tohumları fırlatmış, zehir kusmuştur. İP Genel Başkanı’nın kulağına kim fısıldadıysa ilkel bir şekilde partimize ve dava arkadaşlığımıza saldırmıştır. Küçük ortak dedi, lastik adam dedi, paspas dedi. Yalanına yalan ekledi, bu iftiraları ayaklarımızın altında çiğniyor, muhatabına iade ediyoruz.

Sosyal medyadan cevap verince Türkiye’nin konuştuğu olaylar vuku bulmuştur. Adres vererek cevap verecek kadar çıldırmıştır. Davet verince icabet eden çıkacaktır, çıkmıştır da. Gidenler gayet normal protesto yaptılar. İl teşkilatımızdan habersiz bunu yaptıkları için görevden aldık. Ankara’dan adres verip Üsküdar’da olması, 2 kişiyiz deyip 3’üncü kişinin de videoya alması dikkatten kaçmamıştır. Evde kimler konuşlanmıştır.

“Üsküdar’da tuzak kurulmuştur”

Üsküdar’da tuzak kurulmuştur. Hiçbir Türk kadınının heveslenemeyeceği bir üslupla meydan okumalar şahitlik edildi.. Erkekseniz gelin ulan diyebilir mi? Bu nasıl bir şuursuzluktur. Siyasi erime yaşıyorlar. Elle gelen düğün bayram diyoruz, gelecekleri varsa görecekleri olduğunu hatırlatıyoruz. MHP şehit ocağıdır. Yancı ve paspas değildir. MHP, Tükiye’nin kıvancı, son kalesidir. Lastik adamlarla işi olmaz. Aksini söyleyen edepsizdir, şahsiyetsizdir. Kim dil uzatırsa, el uzatırsa, ya dilini koparır, ya elini kırarız. MHP, toplaşılan tarla değildir. Türk Milleti’nin şeref sembolüdür. Ayağımıza basan olan alırsa, aklını başından alırız. Foyaları meydana çıkarmayı inançla sürdüreceğiz. MHP ile aranıza öyle bir buz diktiniz ki, küresel ısınmanın feriştahı gelse eritemez.