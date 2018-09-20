Bahçeli’den yerel seçimde ittifak ve hibe uçakla ilgili flaş açıklamalar | Son dakika

MHP lideri Devlet Bahçeli, Katar'dan hibe uçak kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir." dedi. MHP lideri, yerel seçimlere ilişkin de "İstanbul'dan aday göstermeyeceğiz. Kazanamayacağımız yerde bir aday çıkartıp 'Bizim de adayımız var' demenin manası yok" dedi.

Yerel seçim ittifakına ilişkin konuşan MHP lideri Bahçeli, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkarmayacağını söyledi. Bahçeli, MHP’nin yönettiği belediyelere yeniden talip olduğu mesajını da verdi. Devlet Bahçeli’nin gündeminde Katar’ın hibe ettiği uçak da vardı. Bahçeli, bu konuda “Türk milleti hibe kabul etmez” ifadesini kullandı.

MHP’den yerel seçimde ittifak tartışması sürerken dikkat çekici bir adım geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli İstanbul’da aday çıkarmayacaklarını söyledi.

YEREL SEÇİM MESAJI

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da çıkarttığımız adayın kaç oy alacağı geçmişte belli. Kazanamayacağımız yerde bir aday çıkartıp ‘Bizim de adayımız var’ demenin bir manası var mı? Ama ilçelerinde bizim de aday çıkartacağımız yerler var.”

ANKARA VE İZMİR İÇİN TEMKİNLİ KONUŞTU

Ankara ve İzmir için ise temkinli konuşan MHP lideri ”İnceliyoruz” dedi. MHP’nin yönettiği belediyelere yeniden talip olduğunu söyleyen Bahçeli, ”Bazı hizmetler yarıda kaldı” diye konuştu.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

”AK PARTİ AYNI YERDE ADAY GÖSTERİRSE İTTİFAKIN RUHU ZEDELENMEZ”

”AK Parti aynı yerde aday gösterirse ittifakın ruhu zedelenmez. Onlar çıkarıyorsa biz de çıkartırız. ‘Haydi gelin burada bir aday etrafında birleşelim’ olabilir. Bunlar hep konuşulur. ‘İlle de benim dediğim olacak’ diyenleri de sırtımızda küfe yok ya taşıyacak durumda değiliz. Türkiye’yi düşünerek gerçekçi siyaset yapmaya çalışıyoruz.”

3 BÜYÜK ŞEHİR UYARISI

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın 3 büyük şehirde başarısız olması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılacağını dile getirdi.

GÜNEYDOĞU İÇİN AŞİRET GÖRÜŞÜ ÖNERİSİ

Doğu ve Güneydoğu için de aşiretlerin iradesi önemli uyarısı yapan Bahçeli, ”Adayın kim olduğunun dışında, Kürt kökenli Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan aşiretlerin iradesini alarak, onların iradesiyle adaylar belirleyerek PKK’yı siyasi boyutta da yok edebilecek bir birliktelik diyorum ben. Bu 30 ilde CHP, HDP eklemlenmiş bir yapıda seçime girer, PKK yanlısı kişiler aday gösterilir sonuç alınırsa bu defa terörle mücadelenin bir boyutu tartışmaya açılır” diye konuştu.

”AF TEKLİFİNİ 24 EYLÜL’DE MECLİS’E SUNACAĞIZ”

Bahçeli, af teklifinin tamamlandığını 24 Eylül’de TBMM’ye sunulacağını da söyledi.

HİBE UÇAK TEPKİSİ: TÜRKİYE DEVLETİ, HEDİYE VE HİBE KABUL ETMEZ

MHP lideri, Katar’dan hibe uçak kabul edilmesine de şu sözlerle sert tepki gösterdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Ama ‘Bana hibe edildi hediye edildi’ bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum.”

ÇAKICI’YA SAHTE RAPOR İDDİASI

Bahçeli, Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor düzenledikleri iddia edilen doktorların tutuklanmasıyla ilgili de “Burada bir adaletsizlik var. Bunu bir örgüt haline dönüştürmek yanlış” dedi.

İŞ BANKASI TARTIŞMASI: ATATÜRK’ÜN MİRASI TÜRK MİLLETİNE İADE EDİLMELİ

Bahçeli, CHP’nin İş Bankası hisseleri tartışmalarına ilişkin ise ”Değer kaybedildiği zaman o hisseleri sahiplenebilecek olan İş Bankası’nın ortaklarını da göz önüne alın. Ancak bunu İş Bankası Türkiye’nin her siyasi tartışmasında gündeme getirilen konu olarak görmeli ve çözüme kavuşturmalı. Çözüm nedir? CHP’nin Atatürk’ün mirası diye nitelendirilen yüzde 20,8’i Türk milletine iade etmesi lazım. Atatürk’ün gerçek varisi Türk milletidir, herhangi bir kurum veya kuruluş değildir. Bunu Türk milletine iade ettiğini beyan etsin mesele kalmaz” değerlendirmesinde bulundu.