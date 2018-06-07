Bahçeli: Alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bölge istişare toplantısı kapsamında Kayseri'de partililerle buluştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kayseri’de düzenlediği ve Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir teşkilatlarının katıldığı bölge istişare toplantısına katılmak üzere kente geldi. Partililer tarafından Boğazköprü Mevkii’nde karşılanan Bahçeli, burada partililerle teker teker selamlaştı. Bahçeli daha sonra toplantının yapacağı Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’ne geçti.

Burada partililere seslenen Bahçeli: “Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun, FETÖ ittifakından medet umsun, zillet ittifakına umut bağlasın. Buz ‘cumhur’ diyeceğiz, ‘cumhuriyet’ diyeceğiz. Biz Türkiye’nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz.” dedi.

“Teröristlerin barınak ve sığınakları yeryüzünden silinmelidir.” diyen Bahçeli, “Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı, nasıl Afrin’e dikildiyse aynısı da Kandil’de de yapılmalıdır.

Zaman, ihanetin kökünü kurutma, kahramanlık zamanıdır, devir Türk devridir. Türkiye terör sorunundan kurtarılmalıdır. Başka yol ve çare yoktur.” diye konuştu.