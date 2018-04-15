Klasik otomobil, köstekli saat, yüzük ve tespih koleksiyonu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “nostaljiden” kopamıyor. Bahçeli’nin son tutkusu gramofonda taş plak dinlemek oldu. Ferdi Tayfur hayranlığı bilinen Bahçeli’nin son dönemlerde arabasında Klasik Türk Musikisi eserlerini seslendiren Yaprak Sayar’ı dinlediği kamuoyuna yansımıştı.

MAKAM ODASINDA

Genel Merkez'deki makam odasına nostaljik gramofon koyan Bahçeli'nin zaman zaman sevdiği sanatçıların şarkılarını taş plaktan dinlediği bildirildi. Bahçeli'nin gramofonu ilk kez Mersin milletvekili Baki Şimşek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Tarsus Belediye Başkanı Şevkat Can'ın ziyaretinde ortaya çıktı.

GRAMAFONU GÖSTERDİ

MHP Lideri Bahçeli ziyaret sırasında nostaljik gramofonunu Şimşek, Sözlü, Kocamaz ve Can'a keyifle gösterdi. Bahçeli'nin klasik otomobil tutkusunun sebebi “9. ışığa 9. klasik araba” olarak gündeme gelmişti. Bahçeli'nin MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş tarafından “Milli Doktrin Dokuz Işık” olarak ortaya konulan ülkücülüğün ana ilkelerine uyarak koleksiyonundaki klasik otomobil sayısını 9'da noktalayacağı öğrenildi.

ZENGİN DEĞİLİM

Devlet Bahçeli geçtiğimiz yıllarda Meclis'te gerçekleşen 23 Nisan resepsiyonunda 8'inci klasik otomobili ile ilgili, “Sizin için ‘Devlet Ağa zengin' diyorlar” sorusuna, “Benim aldığım arabalar eski ve toplanmaya muhtaç otomobiller. Piyasada ucuz olan eski arabaları satın alıyorum. Klasik otomobil zengini olduğumu söylüyorlarsa haklı olabilirler” diye esprili yanıt vermişti.

SEVDİĞİ ŞARKILAR

MHP Genel Başkanı Bahçeli kişisel internet sitesinden sevdiği şarkıları yayınlamıştı. Bahçeli'nin sevdiği şarkıların ve türkülerin listesi şöyle açıklanmıştı:

“Acıyaydı bana bir kerecik ol gonca femin- Hafız Memduh, Ağ deveyi katerlemiş gidiyor-Turan Engin, Ala geyik gibi-Nurettin Çamlıdağ, Amik karacaoğlanı-Asım Kuzuluk, Bakmıyor çeşmi siyah-Melahat Gülses, Beyazlanmış saçının telleri-Cahit Seyhanlı, Bir bahar akşamı rastladım size-Nesrin Sipahi, Bir ihtimal daha var-Mustafa Sağyaşar, Bu ne sevgi ah-Muazzez Ersoy, Bu yalnız geceler bana arkadaş-Yaşar Özel, Çıksam şu dağlara (Topal Abdo) Asım Kuzuluk, Dertliyim ruhuma hicran sardım da yine-Mustafa Sağyaşar, Dönülmüz akşamın ufkundayım-Nazire Yağız, El çek tabib el çek-Müşerref Akay, Emmioğlu-Ferdi Tayfur, Endülüs'te raks-Nesrin Sipahi, Garip-Yılmaz Alper/Efsane Barakçılar, Hapishanelere güneş doğmuyor-Orhan Hakalmaz”