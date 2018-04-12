Bahçeli o işe çok kızmıştı… Bakan: Aynen katılıyorum

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz son günlerde kendisinin de tartışmaların merkezinde olduğu 'deizm' akımıyla ilgili konuştu. Bakan Yılmaz, konunun Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilmesinden sonra "Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği aynen bizim de görüşümüzdür" dedi.

Kamuoyunu meşgul eden tartışma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında isim vermeden Milli Eğitim Bakanlığını eleştirmesi ile başladı. Bahçeli’nin “Konya İl Milli eğitim Müdürlüğü’nün bazı derneklerle düzenlediği gençlik ve inanç çalıştayının sonuç bildirgesinde hepimizi tedirgin ve rahatsız eden bir tespit yapılmıştır. Buna göre Türk gençliği deizme kayıyormuş. Türk gençliğinin deizme kaydığını söylemek densiz bir uydurmadır.” sözleri konuyu gündeme taşıyarak tartışmaların fitilini ateşledi.

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ERDOĞAN BAKANI KÜRSÜYE ÇAĞIRIP İZAHAT İSTEDİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bakanlığının isminin de tartışmalarda geçmesi üzerine Salı günü AKP grup toplantısında sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kürsüye çağrıldı. Erdoğan konuşmasını kesip bu konuyu sorduğu Bakan’dan milyonların gözü önünde izahat istedi.

İZAHATI CANLI YAYINDA YAPTI

İsmet Yılmaz konuyla ilgili bir sorunun sorulması üzerine CNN TÜRK’te bu sabah konuk olduğu programda deizm tartışmalarına açıklık getirdi ve şunları söyledi;

“Böyle bir program bizim bakanlığımız tarafından yapılmamıştır. ‘deizm’ ile ilgi bakanlağımızın hiçbir çalışması yoktur. Peki yapan kim? Konya’da iki sivil toplum kuruluşu. İGDAM Eğitim Derneği ve Uluslarası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından Konya’da 4 Mart tarihinde, Konya Öğretmenevi’nde Bir program gerçekleştiriliyor, Bu programa din kültürü ahlak bilgisi ile imam hatip lisesinin meslek dersi öğretmenlerinden oluşan 50 katılımcı öğretmen 5 grup halinde müzakereler icra edilmiş buralarda öğrencilerden size ne gibi sorular geliyor ve bu sorulara nasıl cevap verelim esas konusu, bizi yok ama tek bizimle ilgili olan bir kısım öğretmenlerimizin katılmasına müsaade eder misiniz diyerek katılsınlar demişiz hepsi bu kadar. Bizden de Konya il Milli eğitim Müdürlüğü’nün katılımı söz konusu. Bunların sonuç raporu yayınlandı. Sonuç raporu kesinlikle gerçekleri ifade etmiyor, bilimsel gerçeklere dayanmıyor. Hangi bilimsel araştırma yapıldı da bu öne çıkarıldı? Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında söylediği aynen bizim de görüşümüzdür. Ne diyor; ‘Türk gençliğinin deizme kaydığı densiz bir uydurmadır. Türk gençliği imanlıdır, ahlaklıdır, dinine ve kültürel emanetlerine bağlıdır ve sadıktır’ diyor. Bu ülkenin gençliğinin kodlarında DNA’sında genlerinde vatan sevgisi yerel ve milli değerler vardır. Hayatı pahasına da bu değerleri savunacağını 15 Temmuz’da göstermiştir. Yine bu değerlere sahip olduğunu şehit cenazelerinde 5 bin kişilik yerde 50 bin kişi ile şehit cenazesi kaldırıyorsunuz. Buna cevap verme dehi boşuna zaman kaybetmektir, cevap vermeye değmez diyorum.””