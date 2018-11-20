Devlet Bahçeli: Hac farizasının güvenli bir şekilde yapılacağına nasıl inanalım

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Kaşıkçı'nın katillarinin uluslararası bir mahkemede yargılanması gerekmektedir. Suudi Arabistan yönetiminin Usame bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide'den ayıran nedir? Bundan böyle hac farizasının güvenli bir şekilde yapılacağına nasıl inanalım?" dedi.

Devlet Bahçeli özetle şunları kaydetti;

“Ne mutlu bizlere ki aziz peygamberimizin izinden yürüyoruz. Mevlüt Kandili önemli bir fırsattır.

BATAĞA SAPLANMIŞ ŞEYHLER VE KRALLAR

İçinde geçtiğimiz zamanda Müslüman dünyası öyle bir devreye girmiştir ki katliamlar artmıştır. Vahim bir adaletsizlik döngüsü İslam dünyasını kasıp kavuran bir aşamaya gelmiştir. İslam ülkelerinde şehvet ve şöhret batağına saplanmış şeyhlere, krallara bakınız. Müslüman kisvesi altında en vahşi cinayetleri işletebilen çukur ve cüce bir kesim vardır. Allah’ın da bir hesabı vardır ve bu hesap dünyevi hesapları alt üst edecektir. Bugün İslam coğrafyasına baktığımızda kan görüyoruz. Medeniyet beşiği Orta Doğu harap ve bitaptır. Hikmet ve hidayet sahibi zatlardan ortada iz ve eser yoktur. Bu çarpıklık ibretlik ve düşündürücüdür. İslam toplumlarını pençesine alan kargaşa nereye kadar sürecektir?

‘FETÖ İŞİD BÖYLEDİR’

Müslümanım diyen herkes İslam’le terörü yan yana getirmez. Korkunç bir iftiradır. Hiç nur ile ur bir araya gelir mi? Müslüman Türk milleti olarak bilin ki ellerimiz tepelerinde olacaktır. FETÖ budur IŞİD böyledir. Bölgenin mihenk taşı olan Türkiye bu senaryolardan zarar görüyor. Orta Doğu’daki sürdürülen kavgada istenen batının nüfus alanlarının genişletilmesidir, terör örgütleri kullanılmakta oluk oluk kan dökülmektedir.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAĞLANAN SİLAHLAR

Şayet herkes teröre karşıysa bu caniler nasıl yaşayabiliyor. Sınırımızın yanı başında cirit atan teröristlere TIR’lar dolusu silah gönderen bu canilere ne yapacağız, nereye koyacağız. Asıl çarpıcı olanı ise terör örgütlerine gayri resmi silah alımının büyük oranlara ulaşmış olmasıdır. Terör örgütleri ağır silahları nereden almıştır? Önce sorun yaratıp peşinden silah pazarı kurmak bildik bir sömürgeci yöntemidir.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Günlerdir Cemal Kaşıkçı cinayeti konuşuluyor. Kaşıkçı olayı uluslararası bir soruna dönüşmüştür. Kaşıkçı cinayeti pandoranın kutusunu açmıştır. 2 Ekim 2018 tarihinde vuku bulan cinayet bir çok soru işareti meydana getirmiştir. Olayın gerçekleştiği ilk günlerde Kaşıkçı’nın sağ olarak konsolosluktan çıktığını iddia eden Riyad yönetimi gerçeği itiraf etmek zorunda kalmıştır, 18 kişiden 15’i Kaşıkçı’yı öldüren katillerdir. Veliaht böylesi bir olayın bir daha tekrar etmemesi nedeniyle kurulan kurulun başına getirilmiştir. Riyad yönetimi infaz timinin tamamı hakkında yargılama yapmamıştır. Kapalı devre bir süreç ağır ağır işletilmiştir. Yerli işbirlikçinin kimliği hala aydınlanmış değildir. Suudi Arabistan Dış işleri Bakanı meselenin siyasileştirilmesinin İslam alemini zora sokacağını belirtmiştir. Bize göre bu bakan halt etmiştir.

İKİ SES KAYDININ VARLIĞI BELLİDİR

İki adet ses kaydının varlığı da bellidir. Eğer Kaşıkçı’nın bir suçu varsa mahkemeye çıkarılması gerekmez miydi? Cinayet üssü olarak Türkiye ne hakla kullanılmıştır. Kaşıkçı’nın katillarinin uluslararası bir mahkemede yargılanması gerekmektedir. Suudi Arabistan yönetiminin Usame bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide’den ayıran nedir? Bundan böyle hac farizasının güvenli bir şekilde yapılacağına nasıl inanalım?

PROVOKATÖRLER SABIRLARI ZORLUYOR

FETÖ/PKK işbölümü yapmış ortaklar pusuda bekliyorlar. Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme, yeni bir şer oyun planlanıyor. Ekonomideki sorunları siyasal tepkiye dönüştürmek ve 31 Mart seçimleriyle ilgili maksatlı bir hazırlık yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin üzerinde tehlikeli polemikler tetiklenip, provokasyonlar tertipleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Zillet ittifanın tuzaklarını yine kökünden bozacağız. ‘Atatürk ilah değildir’ ve ‘ Atatürk benim ilahımdır’ diyen provokatörler sabırları zorluyor. Şunu çok iyi bilsinler ki, Türk milleti şiddeti ne olursa olsun her ihaneti, rezaleti ve felaketi yerle yeksan etmeye hazırdır.”