Bahçeli: Ya hep birlikte olacağız ya hep birlikte yok olacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adana’da düzenlenen “Büyük Çukurova Mitinginde”konuştu. Uğur Mumcu Meydanında kalabalık bir kitleye hitap eden Devlet Bahçeli, devletin bekası için her şeyi göze aldıklarını belirterek “Ya hep birlikte olacağız, ya da hep birlikte yok olacağız” dedi.

Mitinge katılanlara “Bayrağa sahip çıkacak mısınız, vatana sahip çıkacak mısınız, Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız, onurunuza sahip çıkacak mısınız, geleceğinize sahip çıkacak mısınız?” diye soran Bahçeli, “Evet” cevabını alınca ”Bu cevaplar gücümüze güç katıyor. Bu vatan kimsesiz değildir, çaresiz değildir.” diye konuştu.

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Bahçeli şöyle konuştu:

“Ülkenin bekası için Cumhur ittifakında karar kıldık. Cumhur ittifakı millet aklıdır. 16 Nisan Halk Oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bütün kurum ve kurullarıyla hayata geçirme konusunda azimliyiz. Yeni hükümet sistemiyle devletteki çatlak sesler kısılacaktır. Bunu milli bekamız için gerekli görüyoruz. 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğinin Türk milleti tarafından tayin ve tescil edilecektir. Egemenliğin sahibi büyük Türk milletidir, Türk milletinin yüzüne bakmaktan ürkenler kaybetmeye mahkumdur. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması için plan ve propaganda yapıyorlar. Kafaları çalışmıyor, zekaları almıyor. Birinci tur umudu olmayanların ikinci tur çaresizlikleri gözden kaçırılmamalı. Bunların ülke diye bir derdi olmadı.

HDP İLE İŞ BİRLİĞİNDELER

CHP'li sözcüler İnce'nin seçilmesi halinde PKK'lı Demirtaş'ın başkan yardımcısı olabileceğini ifade ediyorlar. HDP'nin sözcüsü Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde İP'in (İYİ Parti) adayını destekleyeceğini belirtiliyor. HDP, İP hayranı kesilmiş. İP, HDP ye karşı sempatik ve müspettir. CHP, PKK ile verkaça girmiş,. Hepsi bir araya girip terörist Demirtaş'ı himayeye kalkmıştır. Demirtaş'ı ziyaretleri bunun göstergesidir. Çok çetrefilli, sancılı, sakat bir ilişki ağı kurmuşlar. Bu beş benzemezi bir araya getiren nedir, asıl sebep nelerden ibarettir, bunların ikinci tur rüyaları hüsranla sonuçlanacak ,24 Haziran akşamı tepetakla olacaklardır. 24 Haziran 2018 akşamı küresel saldırı ve tahakküme, terör örgütlerine cevap verilecek milli irade bunlara hadlerini bildirecektir.