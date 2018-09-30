Bahçeli’den CHP’ye Kemal Derviş sorusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı ABD'li şirket McKinsey'in denetlemesiyle ilgili olarak CHP'nin yaptığı eleştirilerin sorulması üzerine, "Açıklamayı yapan şahsiyet Kemal Derviş ile ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur" dedi.

Bahçeli partisinin Kızılcahamam çalıştayından sonra açıklamalarda bulundu. MHP Lideri soru cevap bölümünde ekonomiyle ilgili bir soruya;

Hazine Maliye Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi’nin alelacele yapmış olduğu eleştiriye cevap verdiler. O konunun üzerinde uzun bir tartışmaya girmenin gereği yok. Cumhuriyet Halk Plartisi’nde bu açıklamayı yapan şahsiyet Kemal Derviş ile ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur” şeklinde yanıt verdi.

Bahçeli özetle şunları kaydetti;

“(Cumhur İttifakı) Bu ittifak yaşayacak, bu ittifak dosta da düşmana da kalıcı mesaj olacaktır.

(Yerel seçimler) Cumhur İttifakı’nın milli görev ve tarihi sorumluluğunu bir kez daha icra etmesini mühim görüyoruz.

MHP hiç kimseye, hiçbir çevreye, hiçbir şeye muhtaç ve mecbur değildir. Bizim derdiğimiz Türkiye’dir, Türk milletidir, Cumhur İttifakı’nın tıpkı Kuvayımilliye ruhunda olduğu gibi diri ve dik duruşunun devam ettirilmesidir.

Parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmayacağız. Gerçekten de sözümüzden caymayacağız. Bu kararımızı ‘İstanbul’dan vazgeçmek’ olarak yaftalayan zeka özürlülerin yüzüne dahi bakmaya tenezzül etmeyeceğiz.

Cumhur İttifakı’nın yasal yönü oldu. Yasal yönden tecrübe kazanılmışsa mahalli idarelerde de o tecrübeden yararlanılabilir. Cumhurbaşkanımızla henüz bir görüşme olmamıştır, talep gelirse görüşürüz.

31 Mart 2019’a, sadece belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, köy ve mahalle muhtarlarının seçimi olarak bakmıyoruz. Türkiye’nin 2023’ten önceki son virajı, yeni hükümet sisteminin son imtihanı olarak yorumluyoruz.”