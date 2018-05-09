Bahçeli’den Fransa’ya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa'daki Kuran bildirisine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, "Kimin ne haddinedir Allah’ın ayetlerini değiştirmek ve dokunmak? Asırlarca İncil üzerinde tahrifat ve tahribat yapanlar, işi gücü bıraktı da Yüce Kitabımıza mı gözü diktiler?" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Fransız yazar ve siyasetçilerin Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılması gerektiği yönündeki açıklamalar ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Fransa'nın tartışmalı ve tavsamış eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de aralarında bulunduğu 300 sözde Fransız yazar-çizer, kuru ve küf bağlamış akıllarınca, Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Şu densizliğe bakar mısınız?” diyen Bahçeli, “Vermeyince Mabud neylesin Mahmut! Değil 300 sözde aydın müsveddesi,Fransa'nın alayı böyle bir şuursuzluğa düşse,Avrupa'nın her ülkesinden Haçlı müfrezeleri düzülüp sefere çıksa ne olacak,nereye varabilecek?Dinin sahibi Allah'tır.Kuran Allah kelamıdır.Kelam Allah'ınsa manen koruma ve kefalet de Allah'ın olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Bahçeli bir diğer mesajında da, “Kimin ne haddinedir Allah'ın ayetlerini değiştirmek ve dokunmak? Asırlarca İncil üzerinde tahrifat ve tahribat yapanlar, işi gücü bıraktı da Yüce Kitabımıza mı gözü diktiler? İnanca saygı insan hakkıdır, bu hakka riayet edecek ülke nerede? Fransızlar, buna da Fransız demek ki? Allah'ın hikmetinden sual olunmaz, kelamından kuşku duyulmaz. Hak din, Allah indinde İslam'dır. Yüce Yaratanımız öyle buyurmuyor mu; kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Derler ki, hakikat iki kişiye muhtaçtır: Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Devam edegelen tarih boyunca dilden dile akan, elden ele aktarılan, gönülden gönüle akıtılan hakikat ve hidayet ilkeleri Müslüman kalplerde hamd olsun kök tutmuş, kuvvetle tutunmuştur” ifadelerini kullandı.

“VATANIN EKMEĞİ SİZE BİLE YETER!”

Bahçeli'nin ekonomiyle ilgili de “Ekonomik kriz çığırtkanlığı yapanlar, davulun kasnağına vuranlar, küresel simsar ve senaryolara bel bağlayanlar, hatırınızdan çıkarmayınız ki, ağılda oğlak doğsa ovada otu biter. Endişe etmeyin, vatanın ekmeği size bile yeter!” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI SİYASİ KUNDAKÇILARA 24 HAZİRAN'I DAR EDECEKTİR”

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere de değinen Bahçeli şöyle devam etti:

“Serçeden korkanlar darı ekmezler. En doğru yol ise en dikensiz yol değildir. Kötümserlik ekenler, mağlubiyet biçecektir. Karamsarlık aşılayanlar melanet salgınına tutulanlardır. Çabalar beyhude, emeller boşunadır. Cumhur İttifakı siyasi kundakçılara 24 Haziran'ı dar edecektir.

Anıları kucaklayıp atiye yelken açan kutlu bir iradenin durması, boyunduruğu kabul edip esarete düşmesi ne vicdan, ne irfan, ne de iman açısından imkansızdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam olarak kurum ve kurallarıyla yerleşesiye kadar kutlu mücadele sürecektir.

“YANLIŞ HESAP TÜRK MİLLETİNİN SİNESİNDEN DÖNECEKTİR”

Öyle demiş Yusuf Has Hacib: ‘Meşale gibidir akıl, karanlığa göz; ölü tene candır, dilsiz için söz.' Türk milleti akıl sahibidir, izan sahibidir, insaf sahibidir, vicdan sahibidir, asırlarca söylenegelen kutlu söz ve dileklerin tarafıdır ve bunlar devamlılık arz edecektir.

FETÖ'cü alçakların, PKK'lı bölücülerin, ipsiz, sapsız, birbirine benzemez paslı ittifakların sosyal medyadan iktidar çıkarma arayışları nafiledir, art niyetliliktir, yanlış hesap zaten Türk milletinin sinesinden aynen dönecektir.

“TÜM AYRIK OTLAR TEMİZLENECEK”

İmza toplayıp niza çıkarmak için hava koklayan, zemin yoklayan, gariban pozuna girip mazlum postuna yatanlar avuçlarını yalayacaklar, inanıyorum ki, kaçacak delik, sığınacak liman arayacaklardır. Diyorum ki, 24 Haziran'da millet iradesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen tesis edilecek, milli huzur ve istikbalin önündeki tüm ayrık otları temizlenecek, tüm oyunlar bozulacaktır. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler.”