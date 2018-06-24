‘Milletimiz bizi en kilit parti yaptı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonuçlarını değerlendirdi. Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmıştır. diyen Bahçeli, "Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün nizamına çarpmıştır. En kilit parti yapıldık denge ve denetleme görevi vererek önemli bir sorumluluk vermiştir. Türkiye’nin geleceği aydınlanmıştır. MHP önümüzdeki 5 yıllık zamanda şevkle heyecanla sabırla akıllı inanmışlıkla çalışacaktır." diye konuştu

Resmi olmayan sonuçlara göre seçim sonuçlarını değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri tamamlanmış geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Kutlu irade sandıkta tecellidir. Bu demokratik olgunluğa saygımız kesindir. Seçimlerin sükunetle yapılmış olması katılımın da yüksek çıkması memnuniyet vericidir.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçmiştir. Gelecek bu sistemde görülmüştür. Sayın Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmıştır. Aynı zamanda partimiz bütün engelleri aşarak oyunları bozarak TBMM'de temsil edilme imkanına kavuşmuş değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Tuzakları dikkate aldığımızda MHP tarihi bir başarıya imza atmıştır. Bizi yıkamadılar.

Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün nizamına çarpmıştır. En kilit parti yapıldık denge ve denetleme görevi vererek önemli bir sorumluluk vermiştir. Türkiye'nin geleceği aydınlanmıştır. MHP önümüzdeki 5 yıllık zamanda şevkle heyecanla sabırla akıllı inanmışlıkla çalışacaktır.

Üstümüze düşen görevi azimle yerine getireceğiz. Safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmadır. Temel önceliğimiz üst üste tesir alanını genişleten sorunların çözümüne katkı sunmak destek vermektir. Elimizi taşın altına koymaktan vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Milli ve yerli duruşun Türkiye'de tam hakim olması için çalışacağız. Terörle mücadelenin başarıya ulaşması. Elbette Türkiye'nin bölgesel küresel kuşatmadan tamamen kurtulması konusunda Cumhur ittifakına düşen sorumluluk fazladır. MHP yeni sistem içinde vazifesini en iyi şekilde yapacaktır.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı yürekten tebrik ediyorum. MHP'ye destek veren 49 yıllık emaneti lekelemeyen aziz vatandaşlarım şükranlarımı sunuyorum. Buraya gelen veya gelemeyen her dava arkadaşımı canı gönülden kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun