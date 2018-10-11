Bahçeli’den İş Bankası açıklaması: Destek veririz

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hazineye devri için teklif gelirse destekleriz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP muhabirleriyle bir araya geldiği yemekte konuştu. İş Bankası ile ilgili yapılan tartışmalar konusunda görüşlerini açık bir şekilde ifade ettiğini anımsatan Bahçeli, “Demiştim ki CHP’nin ‘Atatürk’ün mirası’ diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerekir. Atatürk’ün gerçek varisi Türk Milleti’dir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, şayet İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis’e gelirse, biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz. Tekraren ifade ediyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek varisi büyük Türk Milleti’dir” ifadelerini kullandı. AA