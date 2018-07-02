Bahçeli’den Kırıkkale Başsavcısı’na destek geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli, hükümlü Alaattin Çakıcı'nın basın mensuplarını tehdit ettiği mektubunun cezaevinden dışarı çıkması ve basında yer almasından sonra görevinden alınarak Ankara'ya Cumhuriyet Savcısı olarak atanan, eski Kırıkkale Başsavcısı'na destek verdi.

MHP lideri Bahçeli, Kırıkkale’de cezaevinde ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı’nın basın mensuplarını tehdit ettiği sözlerinin basına yansımasının ardından başsavcılık görevinden alınarak Ankara’ya Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Erdoğan Bayrakdar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaşanan bu atamaya değinen Bahçeli, “Cumhuriyet Savcılığı'na atanması HSK Birinci Dairesi'nin tasarrufudur. Fakat bu idari tasarrufun Sayın Çakıcı'yı ziyaretimizle ilişkilendirilmesi kuşkusuz yanlıştır, izaha muhtaçtır” dedi.

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“BİZE GÖRE KIRIKKALE BAŞSAVCISI GÖREVİNİ EKSİKSİZ YAPMIŞTIR”

Bahçeli atamayla ilgili olarak, “Teröristler ziyaret edilirken, buna izin verenler görevlerinin başındayken, her kamu görevlisi, her sorumluluk sahibi şahıs tutarlılık ve samimiyet içinde hareket edecek erdemi doğal olarak göstermelidir. İnancım odur ki, göstereceklerdir.

Bize göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı görevini eksiksiz yapmıştır. Konuyla ilgili iltimas, kayırma, hukuk ihlali, etik ve ahlak dışı bir durum da söz konusu değildir. Her şey normal prosedüründe gerçekleşmiştir. Hata yoktur, kusur yoktur, kast zaten yoktur.

Sayın Başsavcı'nın görevden alınmasının arkasında yatan asıl gerçek ve gerekçenin bizim ziyaretimizle ilgisi olmadığına inanmak istediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu durumun vuzuha ermesi, tavzih ve telafi edilmesi arzum ve beklentimdir” ifadelerini kullandı.