Bahçeli’den MHP’nin aykırı vekiline veto: Açıklamaları bizi bağlamayacaktır

Yaptığı aykırı açıklamalarla sık sık gündem gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a MHP lideri Bahçeli'den veto geldi. Bahçeli açıklamasında "Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Bahçeli’nin açıklamasının hedefinde ise MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt vardı. Mesajında “Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir.” diyen Bahçeli açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir. Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur.”

‘AK PARTİ’NİN DURUMU İYİ GÖRÜNMÜYOR’

Yaptığı açıklamalarla hem partisinden hem de AKP’den sık sık tepki alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, son olarak Meclis’te düzenlediği basın toplantısında “AK Parti için durum 31 Mart’ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor” demişti. Enginyurt ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Kadir Mısıroğlu’nu ziyaretine de tepki göstermişti.



