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Bahçelievler’de sokak ortasında dehşet: 3 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de aralarında alacak-verecek meselesi olduğu belirtilen iki grup arasındaki kavgada silahlar ateşlendi. Olayda, borçlu olduğu öne sürülen Ramazan İ. ve Uğur İ. ile sokakta seyyar satıcılık yapan Ramazan A. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

android-time 17:13 26 Eylül 2018
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İstanbul Bahçelievler'de aralarında alacak-verecek meselesi olduğu belirtilen iki grup arasındaki kavgada silahlar ateşlendi. Olayda, borçlu olduğu öne sürülen Ramazan İ. ve Uğur İ. ile sokakta seyyar satıcılık yapan Ramazan A. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Yayla Camii’nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, adları öğrenilemeyen silahlı 3 kişi, kendilerine borcu olan kişilerle görüşmek için caminin önüne geldi. Alacaklılar ile borçlular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve olayda silah kullanıldı.

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YERDEN SEKEN KURŞUNLA YARALANDI

Alacaklı gruptan bir kişinin üzerinde taşıdığı silahı ateşlemesi üzerine, karşı gruptan İdris İ. ve Uğur İ. kurşunların hedefi oldu. Silahın ateşlendiği sırada sokakta bulunan seyyar meyve satıcısı Ramazan A.’ya ise yerden seken kurşunlar isabet etti. Ramazan A.’nın seyyar tezgahındaki meyvelerin de seken kurşunların isabet etmesi sonucu parçalandığı görüldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

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Polis, şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Olay yeri inceleme ekipler, bölgede delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. DHA

 

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Son güncelleme: android-time 18:4926.09.2018
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