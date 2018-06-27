Bahçeli’nin cebindeki not

MHP lideri Devlet Bahçeli ‘İki stratejimiz vardı. Birincisi partimizin TBMM’de denge ve denetleme görevini ifade edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmasıydı. İkincisi de Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiydi. Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşti” dedi.

Bahçeli, cebinde taşıdığı ve yerel seçimlere 9 ay 9 gün kaldığını belirten notu da paylaştı. Notta, “Mahalli İdareler Seçimleri 25 Haziran 2018 gününden 31 Mart 2019 gününe kadar 9 ay 9 gün vardır. Bu da 279 gün eder. (25 Haziran 2018 günü dahil değil, 31 Mart 2019 günü dahildir) ifadeleri yer aldı.

Bahçeli, “9 ay 9 gün sonra yapılacak mahalli idareler seçimi için gerekli olan çalışmayı da bugünden başlatmış durumdayız. 9 ay 9 gün sonra MHP bu kez de mahalli idareler düzeyinde muazzam bir doğruluşla hak ettiği başarıyı yakalayacak” dedi.

İŞTE O NOT: