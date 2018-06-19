Bahçeli’nin hedefindeki AKP’li vekil

MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP’li bir adayın “MHP’ye oy vermeyin” diyerek seçim çalışması yaptığını açıkladı. ‘’İsmini biliyorum ama söylersek fitneye biz de katılırız’ diyen Bahçeli, bu kişinin Cumhur ittifakına saygı göstermediğini anlattı.

Bahçeli'nin kast ettiği kişinin, halen Kayseri Milletvekili olan ve 24 Haziran'da da seçilebilecek sıradan aday gösterilen bir isim olduğu öğrenildi. AKP'li vekilin Develi ilçesinde seçim çalışması yaparken “MHP'ye verilen oylar boşa gider, oyunuzu MHP'ye vermeyin. Yüzde 2-3'lük bir parti” dedi. Bu durum MHP'nin 2. sıra adayı Baki Ersoy'a şikayet edildi. Ersoy da bilgiyi MHP yönetimine aktardı.

MHP lideri önceki gün yaptığı açıklamada ‘'Halkla münasebetleri sırasında ne Cumhurbaşkanını ağızlarına alıyorlar, ne Cumhur İttifakı'nı ağızlarına alıyorlar. Sadece ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mecliste güçlü olmasını telkin ediyorlar. Ama bunu yaparken de Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermenin bir manası yok zaten. Yüzde 2-3'lüktür diye bir propaganda başlatıyorlar” demişti.