Bahçeli’nin ilanına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İftira, itham, isnat” başlıklı ilanında “Partimizi yılmadan kötülediler. Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını hiç unutmayacağız. MHP’yi yıkamadınız’’ dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, 6'sı SÖZCÜ, 3'ü KORKUSUZ yazarı olmak üzere bazı gazeteciler ve kamuoyu araştırma şirketi sahipleri ile akademisyenlerleilgili gazetelere tam sayfa ilan verdi. Bahçeli,“İftira, itham, isnat” başlıklı ilanında“Partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden,yorulmaksızın ithamlarını sıraladılar, MHP husumetini derinleştirdiler. Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını hiç unutmayacağız.

MHP'yi yıkamadınız'' dedi.

ARALARINDA MHP'LİLER DE VAR

Bahçeli'nin hedef gösterdiği isimler arasında 12 Eylül öncesi MHP'de siyaset yapan eski bakanlar Agah Oktay Güner ve Namık Kemal Zeybek ile GİK eski üyesi Taha Akyol, iktidara yakın gazeteciler Nagehan Alçı ve AbdülkadirSelvi, AKP eski Milletvekili Mehmet Ocaktan ile Sabah Gazetesi'nin yazarları da var. Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı ‘'Teşekkür mesajı'' başlıklı ilanda şu ifadeler kullanıldı: “Aşağıdaki isimleriyazılmış zevat-ı muteber (!) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar. (!) Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden

ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler.”

GAZETECİLER VE ÖRGÜTLERDEN SERT YANIT:

Emin Çölaşan: Utanç belgesini iade ediyorum

“MHP'nin verdiği ilan tam bir yüz karasıdır. Türk siyasi tarihinde ilk kez tanık olunan bir skandaldır. Bay Bahçeli, kendisini ve partisini eleştirenleri, akıl almaz biçimde suçluyor ve hedef gösteriyor.

Bu ,Türk siyaseti, fikir ve basın özgürlüğünün yanı sıra demokrasi adına da skandaldır. Bu utanç belgesini kendisine iade ediyorum.”

Uğur Dündar: İftiraya karşı onu savundum

“Türkiye'de basın özgürlüğü bulunmadığını öne sürenleri doğrulayan belgeyi imzasıyla sunup o isimleri hedef göstermiş.Bahçeli'ye yönelik hiçbir hakaret ve iftirada bulunmadığım gibi geçmişte şahsını hedef alan iftiralara karşı kendisini yiğitçe savunmuşluğum vardır.”

İsmail Saymaz: Mesleğimin gereğini yaptım

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aralarında olduğum bir grup gazeteci hakkında ilan yayınlayarak, seçimde partisine iftira attığımızı iddia etmiş. İftira attığım suçlamasını reddediyor, haksızlık sayıyorum. Ben sadece yaptığım gazetecilik mesleğim gereği bilgi verdim, tahlil ve kritik ettim.”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Demokrasiden söz edemeyiz

MHP'nin 26 Haziran 2018 Salı günü verdiği gazete ilanında haber ve yorumlarından memnun olmadığı 59 gazeteci ve yazarın isimlerini ve gazetelerini yayınlamıştır. Siyasi partiler beğenmedikleri haber ve yorumları yazan gazetecilerin listesini tutar ve bunu hedef göstererek ilan olarak yayınlarsa bu ülkede demokrasiden söz edemeyiz.”

Basın Konseyi:Kabul edilemez bir ilktir

Bir siyasi liderin, gazete ilanıyla vicdan ararken kindarlık içinde gazetecileri itham edip hedef göstermesi, Türkiye'de kabul edilemez bir ilk yaşattı. Türkiye'de demokratik yaşama geçildiğinden bu yana

yapılan hiçbir seçimde yaşanmayan böylesi bir ‘ilan' örneğini kabul etmemiz olanaksızdır.”

Türkiye Gazeteciler Sendikası: Çekinmiyoruz, korkmuyoruz

“MHP lideri Bahçeli'nin kendisini eleştiren gazeteci ve yazarlara cevap verme hakkı elbette vardır. Ancak meslektaşlarımızı ‘iftira kampanyası' yürütmekle suçlaması çizgiyi aşmaktır. İsim listesi yayınlayıp gazetecileri hedef gösterenlerden çekinmiyoruz, korkmuyoruz.”