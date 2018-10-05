Bahçeli’ye Öztrak’tan Atatürk yanıtı

CHP Genel başkan yardımcısı Faik Öztrak ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki tartışma büyüdü. Bahçeli, Kemal Derviş’in Bakan, Öztrak’ın Hazine Müsteşarı olduğu dönemi eleştirirken, “Bu şahsı görevinden alan benim’’ dedi. Öztrak ise, Bahçeli’nin Mckinsey’i ‘Yabancı yatırım çekmek için’ diye savunmasını; ‘‘Hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleri ve planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir’ diyen Atatürk’ün sözleriyle yanıtladı.

Öztrak ile Bahçeli arasındaki tartışma Kemal Derviş üzerinden başlamıştı. Bahçeli McKinsey şirketine denetleme görevi verilmesini eleştiren Öztrak'a “Derviş ile arasındaki ilişkiyi açıklasın” diye çıkışmıştı. Öztrak ise kendisini Hazine Müsteşarlığı görevine getiren kararnamenin altında Bahçeli'nin imzası olduğunu hatırlatarak, “Bahçeli, Derviş'i Türkiye'ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağıdır” demişti.

BEN DEĞİL ECEVİT

Bahçeli bu kez de Derviş'i davet edenin kendisi değil dönemin Başbakanı Bülent Ecevit olduğunu ve Öztrak'ın Hazine Müsteşarı olarak atanmasını da “Koalisyon adabı gereğince” onayladığını belirterek, “Bugünkü aklım olsa, pire için yorgan yakardım” yanıtını verdi. Tartışmayla ilgili SÖZCÜ'ye değerlendirmede bulunan Öztrak şunları söyledi:

‘'Bahçeli'nin de McKinsey'in denetim yapmasından rahatsız olduğunu düşünüyorum. Bu firma hem hedefi hem de sonuçları görmek için Maliye'nin ve Hazine'nin kozmik odasına girmek zorunda. Buna neden izin verelim? Bu firmanın sonuçlarıyla ilgili anlaşmazlığa girildiğinde ve ‘Ben gidiyorum' dediğinde elindeki verileri açıklamasını, kullanmasını önleyecek bir mekanizma yok. Bu firmanın verileri kullanması durumunda, rekabeti zedeleyici ve son derece sakıncalı durumlar ortaya çıkacaktır. Sonunda bu iş Düyunu Umumiye döner. McKinsey ülkenin borçlarını geri ödenmesini denetlemeye başlar. Başkanının muhalefetten olacağı ve üyelerinin hem iktidardan hem muhalefetten eşit sayıda olacağı bir Kesin Hesap Komisyonu Meclis çatısı altında toplanmalıdır. Bunu yapabilecek bilgiye ve birikime, deneyime sahibiz. İşi laf kalabalığına getirip, karşılıklı tartışmak yerine yerli ve milli çözüm etrafında buluşmalıyız''