Bakan açıkladı: 25 bin jandarma uzman erbaş ve uzman çavuş alım süreci başladı! İşte başvuru şartları…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 bin jandarma alımı için başvuru sürecinin başladığını açıkladı. Peki Başvuru şartları neler? Uzman çavuş ve uzman erbaş alımı başladı mı? İlan yayınlandı mı? İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni dönem jandarma alımı bekleyen adaylara önemli bir haber verdi. 2018 yılı içerisinde henüz alımları yapılmayan ve uzun süredir beklenen uzman erbaş sınıfı için alımlar hakkında konuşan Soylu, her yıl 25 ile 30 bin arası jandarma bünyesine askeri personel alımı yapacaklarını belirtti. Peki başvuru süreci başladı mı? Alımlar ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…

25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI!

Yüz binlerce vatandaşın uzun süredir beklediği uzman erbaş alım müjdesi Bakan Soylu tarafından verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma’nın kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen programda 25 bin uzman erbaş alımı için süreci başlattıklarını söyledi. Alımlarla ilgili söz konusu resmi ilan henüz yayınlanmadı fakat yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Peki uzman çavuş, uzman erbaş alımlarına başvuru şartları nelerdir?

Bakan Soylu’nun jandarma uzman erbaş ile polis alımı hakkındaki açıklaması şu şekilde;

Onlar bugüne kadar sabrettiler ama şimdi zamanıdır. Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz.Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman vatandaş, ‘polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda’ diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu.”

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Jandarma uzman erbaş alımında yaş şartı ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “Jandarma Genel Komutanlığında istihdam edilecek uzman erbaş adaylarının müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olması gerekir.”

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI

Tercih şartı ile ilgili de şu ifadelere yer verildi: “Jandarma Genel Komutanlığında 3 yıllık hizmet süresini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Üç yıllık süre fiilen göreve başlanılan tarihte başlar. Üç yıllık süreyi tamamlamadan hangi nedenle olursa olsun Jandarma Genel Komutanlığından ilişiği kesilen personel askerlik görevini yerine getirir.”

Buna göre yeni Jandarma uzman erbaş alımları KPSS şartsız ve askerlik şartsız yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla 29 yaşını bitirmemiş olmak,

En az 164 cm boyunda olmak,

Askeri öğrencilikle iliĢiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

Adli sicil kaydı olmaması,

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl ilk uzman erbaş alımları Haziran-Temmuz döneminde yapılmıştı. Ancak bu yıl ciddi personel eksiği olması nedeniyle alımların daha erken tarihte olabileceği tahmen ediliyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞLARIN MAAŞLARI NE KADAR?

Meslekte 20 yılını geçirmiş kıdemli başçavuş rütbesine gelmiş bir astsubay 2018 yılı itibari ile 4.830 Türk Lirası civarında maaş alıyor. Doğuda çalışıyorsa terör tazminatı olan ek (900 TL) ücrete hak kazanıyor. 25 yıl TSK’ya hizmet veren bir asker yıpranma payı ile birlikte emekliliği hak eoiyod. Hizmet yılı ve emeklilik yılında aldığı çıplak maaşın çarpımı ve OYAK ödemeleri ile toplam astsubay emekli ikramiyesi 150 bin Türk Lirası düzeyinde olabiliyor. Astsubay rütbesine mensup rütbeli personeller 4 bin lira ile 5 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu tutar kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarına göre değişiyor.

İYİLEŞTİRME YAPILDI

Nisan ayında TSK’da görev yapan subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı. Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

2018 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmelerin yapıldığı öğrenildi.

UZMAN ERBAŞLARIN KADEME DERECESİ YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Haziran’da da astsubaylara kademe müjdesi vermişti. Erdoğan bir iftar programında yaptığı konuşmada şöyle konuşmuştu:

“Yükseköğrenim mezunu, 9’uncu derecenin 3’üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8’in birine yükseltiyoruz.”

Tüm astsubayların emsallerinin seviyesine çıkarıldığını, düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubayların yararlanacağını belirten Erdoğan, “Yükseköğrenim mezunu, 9’uncu derecenin 3’üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8’in birine yükseltiyoruz. Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak” dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

– En az lise veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

– Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

– Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi.