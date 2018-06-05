Bakan açıkladı: 25 bin jandarma ve 16 bin 500 polis alımı yapılacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her yıl 25 bin jandarma alımı yapılacağını açıkladı. Jandarma alımı ile ilgili başvuru şartları ve tarihi henüz belli olmadı. Öte yandan Bakan Soylu, yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis alımı yapılacağını duyurdu. İşte Bakan'ın açıklamalarının ayrıntıları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alacağız. 2021’e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016’dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık. Çarşı mahalle bekçisi, toplam sayı 2016’da eskiden kalanlarla 3 bin 520 idi. 2018’de alım işlemleri devam edenlerle 18 bin 500’e çıkardık. Şimdi 7 bin ilana çıktık, 10 bin yeni kadro daha alacağız.” dedi.

Bakan Soylu, güvenlik korucularıyla ilgili yürütülen çalışmalara yönelik de şu bilgileri paylaştı:

“Şu anda 5 bin güvenlik korucusu daha alıyoruz. Biliyorsunuz, 21 bin güvenlik korucusunu emekli etmiştik, yerlerine kendi akrabalarını, çocuklarını, yeğenlerini almıştık. Şimdi 5 bin. Bir müjde daha vereyim; şu ana kadar bin 750 korucuyu uzman çavuş yaptık, bu sayıyı 5 bine çıkaracağız. Bunlar Doğu ve Güneydoğu’da kendi bulundukları bölgelerde çakılı görev yapacaklar. Aynı zamanda da 5 bin güvenlik korucumuz sınavları kazanırlarsa da subay olacaklar.”

Güvenlik korucularına çok önemli imkanların getirildiğini ve onların da gerçekten iyi işler yaptığını söyleyen Soylu, “5 bin güvenlik korucumuzun, uzman çavuş olduktan sonra subay olma hakkı olacak. Yani bir güvenlik korucusu eğer sistemini iyi korursa albay da olacak general de olacak.” diye konuştu.

AA