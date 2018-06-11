Bakan açıkladı: Arefe günü resmi tatil mi?

2018 Ramazan ayının sona ermesi ile bayram tatilini iple çekenler arefe günü tatil mi merak ediyor. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada arefe günü tatil mi sorusunun yanıtını paylaştı. Peki 2018 Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olacak, arefe günü resmi tatil mi?

2018 Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı’nın hafta sonuna geldiğini belirten Bozdağ, “Bakanlar Kurulu arefe gününde idari tatil alma gerekliliği duymadı” açıklamasında bulundu. Ramazan Bayramı, Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir. Arefe günü, Resmi Gazete’deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. İşte Ramazan Bayramı tatili detayları…

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek. Bayramın hafta sonunu içine alması sebebiyle bayram tatilinin kısa olması bekleniyor. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacak.

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü

15 Haziran Cuma – 1. Gün

16 Haziran Cumartesi – 2. Gün

17 Haziran Pazar – 3. Gün