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İstanbul Havalimanı’nda 30 işçi hayatını kaybetti

2019 bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapımında 30 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

android-time 09:19 6 Kasım 2018
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İstanbul Havalimanı’nda 30 işçi hayatını kaybetti
2019 bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapımında 30 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 13 Şubat 2018 tarihinde yapılan açıklamada üçüncü havalimanı inşaatında 27 işçinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nin yürüttüğü 3. Havalimanı İnşaatında, çalışmaların başladığı Mayıs 2015 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı olaylarda 27 emekçimiz hayatını kaybetmiştir.

İSTANBUL HAVALİMANI İNŞAATINDA 30 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu açıklamanın ardından dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nunda Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan açıklamada 30 işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Resmi açıklamalara göre inşaat çalışmalarına hız verildiği son 9 ayda havalimanında 3 işçi hayatını kaybetmiş oldu.

 

Türk Hava Yolları'nın (THY) 'TK 2124' kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli seferi gerçekleştirmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçağın kalkış talimatını verip, uçuşu buradan takip etmişti.

Türk Hava Yolları’nın (THY) ‘TK 2124’ kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli seferini gerçekleştirmişti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçağın kalkış talimatını verip, uçuşu buradan takip etmişti.

 

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Son güncelleme: android-time 11:3506.11.2018
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