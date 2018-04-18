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Bakan Arslan, yeğeninin cenaze törenine katıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 20 yaşında hayatını kaybeden yeğeni Burcu Arslan’ı son yolculuğuna uğurladı.

android-time 15:27 18 Nisan 2018
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Bakan Arslan, yeğeninin cenaze törenine katıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 20 yaşında hayatını kaybeden yeğeni Burcu Arslan’ı son yolculuğuna uğurladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yeğeni Burcu Arslan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.Bakan Arslan, yeğenin cenaze törenine katılmak üzere geldiği Kars'ta Harakani Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı.

 

Foto: DHA

Foto: DHA

Bakan Arslan, daha sonra havaalanından ayılarak yeğeni Burcu Arslan'ın cenaze törenine katılmak üzere Kağızman'a bağlı Bulanık köyüne hareket etti. Burcu Arslan'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bulanık Köyü Mezarlığı'nda defnedildi. Yeğenini son yolculuğuna uğurlayan Bakan Arslan, köyünde taziyeleri kabul etti.
(İHA)

Son güncelleme: android-time 15:3718.04.2018
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