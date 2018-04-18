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Bakan Arslan’ın acı günü; Yeğenini kaybetti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın 20 yaşındaki yeğeni Burcu Arslan vefat etti. Bakan Arslan, yeğeninin cenaze törenine katılmak üzere Kars’a geldi.

android-time 14:03 18 Nisan 2018
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Bakan Arslan’ın acı günü; Yeğenini kaybetti
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın 20 yaşındaki yeğeni Burcu Arslan vefat etti. Bakan Arslan, yeğeninin cenaze törenine katılmak üzere Kars’a geldi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yeğeni Burcu Arslan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Arslan, yeğenin cenaze törenine katılmak üzere geldiği Kars'a Harakani Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Arslan, daha sonra havaalanından ayılarak yeğeni Burcu Arslan'ın cenaze törenine katılmak üzere Kağızman'a bağlı Bulanık köyüne hareket etti.

Burcu Arslan'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bulanık Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.

İHA

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