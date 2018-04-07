Bakan Eroğlu, gribal enfeksiyon şüphesiyle tedavi altına alındı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gribal enfeksiyon nedeniyle memleketi Afyonkarahisar'da tedaviye alındı. Bakan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Perşembe ve Cuma günleri bir dizi temasta ve ziyarette bulunmak için memleketi Afyonkarahisar’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dün rahatsızlığı nedeniyle hiçbir programına katılamadı.

Gribal enfeksiyon şüphesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde tedaviye alınan Bakan Eroğlu´nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Doktorların, Bakan Eroğlu´na dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu belirtilirken, bu nedenle ziyaretçi kabul edilmediği kaydedildi. DHA