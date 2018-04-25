Bakan Gül açıkladı: ‘İYİ Parti hazine yardımı almıyor’

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurduğunu ancak yasa gereği hazine yardımı alamayacağını açıkladı. Gül, ''Devlet yardımı, genel seçimlerde yüzde 3’ten fazla oy alan partilere yapılmaktadır. Dolayısıyla, grup kurmakla hazine yardımı almak için, mevzuatımızda bir düzenleme yoktur'' dedi.

TBMM Genel Kurulunda seçimlerle ilgili uyum paketi görüşülürken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ”Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1'inci maddesi uyarınca seçimlere katılan partilerin hazineden yardım almaları için son milletvekili seçiminde, en az yüzde 3 kadar oy almış olması gerekiyor. Şu anda grubu yeni kurulan İYİ Parti hazineden yardım alabilecek mi?” diye sordu. Bakan Gül de, İYİ Parti’nin hazine yardımı alamayacağını açıkladı ve şunları söyledi:

”Bildiğiniz gibi genel seçimlerde yüzde 3'ten fazla oy alan partilere devlet yardımı yapılmaktadır. Geçmişte emirle grupların kurulduğu örnekler oldu ve yasa değiştirildi. Grup kuranlara hazine yardımı kaldırıldı. Dolayısıyla, grup kurmakla hazine yardımı almak için şu anki mevzuatımızda bir düzenleme yoktur, öyle bir düzenleme bulunmamaktadır”

TROLLER ORTAYA ATTI

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da, ”Bu iddiayı troller ortaya atıyor. İYİ Parti hazine yardımı almıyor” açıklaması yaptı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise, ”Seçime girmeyen bir parti, grubu olsa da hazine yardımından faydalanamıyor. Ama birileri bu yöndeki algıyı kamuoyuna enjekte ediyor” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, ”Bu iddiayı troller ortaya atıyor” açıklaması yaptı.

İYİ Parti son genel seçime katılmadığı için grubu olmasına rağmen hazine yardımı alamayacak. 2820 sayılı siyasi partiler kanunu ve bu kanunu değiştiren 2 Mart 2014 tarihli 6529 sayılı yasa, siyasi partilere hazine yardımı yapılması için son genel seçime katılma ve en az yüzde 3 oy almasını zorunluluğu getiriyor.