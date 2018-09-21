Bakan Gül: Ekonomik sorunlar psikolojik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomik program ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de yaşanan bu sorunların reel değil, daha ziyade psikolojik olduğunu, hem piyasa aktörleri hem de az önceki toplantıda iş adamlarımız paylaştı" dedi.

Gaziantep’te Sanayi Odası önderliğinde gerçekleşen “Ekonomik Değerlendirme” toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Bankacılar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kentteki sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Bakan Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı hükümetin yeni ekonomik programını değerlendirdi.

Gül açıklamasında, “Bugün Gaziantep’te sanayici ve iş adamlarla birlikte yeni ekonomik programının açıklanmasından sonra yeni yol haritasını beraber değerlendirdik. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından yeni ekonomik programımız açıklandı. Ekonomi hayatımızın bundan sonra yol haritası ile ilgili hangi politikaların izleneceği, hükümetimizin yol haritası, şeffaf bir şekilde bütün piyasaya, kamuoyuna anlatıldı, paylaşıldı. Bundan sonra da hükümetimiz olarak, tüm adımlarımız Maliye, Hazine Bakanlığımız, ekonominin tüm paydaşları, tarafları, bunu yerine getirmek üzere her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.

“YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR”

Bakan Gül, ekonomik sorunların çözümü için başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklarda gerekli düzenlemelerin TBMM açıldıktan sonra yapılacağına dikkat çekerek, “TBMM açıldığından itibaren de, tüm bakanlarımız, bakanlık olarak da her türlü çalışmaları yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile yapılması gereken her türlü düzenlemelere hazırlıklarımız da var. Hem mevzuat boyutuyla, hem uygulama boyutu ile hükümetimiz, sorunların en güzel, sıkıntısız bir şekilde aşılacağına olan inançla bu sıkıntıları beraber çözeceğiz” şeklinde konuştu.

“EKONOMİK SORUNLAR REEL DEĞİL PSİKOLOJİK”

Bakan Gül, görüştüğü tüm piyasa aktörlerinin sorunu reel değil psikolojik olarak gördüğünü ifade etti. Yeni ekonomik programın iş çevresinde kabul edilmesinin de sevindirici olduğunu anlatan Gül, “Türkiye’de yaşanan bu sorunların reel değil, daha ziyade psikolojik olduğunu, hem piyasa aktörleri, az öncedeki toplantıda iş adamlarımız da paylaştı. Bu sorunları hep beraber aşacağız. Türkiye ekonomisi çok sağlamdır. Bundan sonra geleceği de aydınlıktır. Türkiye daha güçlü ekonomisi ile emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün de çok değerli iş adamlarımızla bir araya geldik. Gaziantep yaklaşık 7 milyar dolar ihracatı ile Türkiye’ye öncü olan şehirlerden biridir. Tüm iş adamlarımız daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek, daha fazla ihracat yaparak, daha fazla istihdam oluşturarak yoluna devam etme kararlılığında. Yeni ekonomi programının tüm iş adamlarımız ve sanayicilerimiz tarafından büyük bir heyecanla kabul edilmesi, çok iyi bir şekilde karşılanması da bizim için ayrıca sevindirici bir durumdur” ifadelerine yer verdi.

“YERLİ MALI KULLANILACAK”

Bakan Gül, toplantıda görüşülen iş adamı ve sanayicilerle yerli malı kullanılması konusunda mutabık kaldıklarını da ifade ederek, “Yerli malı kullanılması konusunda iş adamlarımızla da bir mutabakata vardık. Daha fazla üreterek, katma değeri fazla olan ürünler, markalara yönelerek, bu krizi fırsata dönüştürecek bir Türkiye ekonomisi var. Bunu bugün de görmekten memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

Bankacılar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise, Gaziantep’in ülke ticaretindeki önemine dikkat çekerek, “Gaziantep ticaret yapanlar için son derece önemli bir kent. Üretimin, ihracatın başkenti diyebiliriz. Çok çalışkan insanların bulunduğu, bankalar için önemli bir kent. Birebir sorunlarımızı, iyi yanlarımızı, neleri yapabilirizi konuştuk. Yeni bir orta vadeli programın hemen akabinde Antep’ten çok daha başarılı çalışmalar bekliyoruz. Biz bankacılar, üzerimize düşen her şeyi Antep için yapmaya hazırız” diye konuştu.

Bakan Gül ve beraberindekiler, toplantının ardından Gaziantep Müzesi açılışı için Festival Park’a geçti.

İHA