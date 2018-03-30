Bakan Gül’den Çiftlik Bank açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Çiftlik Bank ve benzeri hadiseler için her türlü takip yapıldığını, bu konuda birçok düzenlemelerin olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada satır başları şöyle;

FETÖ’nün Balkan yapılanmasının üst düzey 6 ismi, MİT operasyonuyla dün özel bir uçakla Kosova’dan Türkiye’ye getirilmişti. Bunlarla ilgili dosyalar neydi? sorusuna cevap veren Gül; Sadece onlar değil. Türkiye’de FETÖ üyesi olup da mahkeme karşısına çıkamayan belli sayıda firariler var. Bunlar lider kadro olduğu için belli bir kadro dışarıda bunlara yönelik arama yakalama karar ları oluyor. Bu 6 kişi de iade talebi olan isimler. Ya bir yerde yakalandığında ya da farklı bir takım hukuki sözleşmeler çerçevesinde iadeleri mümkün. Yargılamayı mahkeme yapacak” dedi.Çiftlik Bank ile ilgili de açıklama yapan Bakan Gül; “Dün kayyuma devredildi. Canlı hayvanlar var bu konudaki kararlar verildi. 6 kişi hakkında da mahkemeden kırmızı bülten talebi oldu bakanlığımı iletti kararlar çıktı. Bir kişi gözaltına alındı. Kırmız ı bülten kararı önemli ülkemize iadesini bekliyoruz.” Benzeri hadiseler için her türlü takip yapılıyor. Bu konuda birçok düzenlemeler yapıldı. Bu hususta teknik elektronik bir takım yapılan suç eylemleri var.”

Dünyada bir siber güvenlik krizinin olduğunu da vurgulayan Gül; “Bu hususta teknolojinin merkezi olan ülkeler de suç tiplerine baktığınızda daha fazla mağdurlar var. 2016 yılında hem kurul kişilerin verilerinin korunmasıyla ilgili çok önemli kanun düzenlemesi yapıldı. Cep telefonlarında rehber uygulamalarla ilgili BTK’nın müracaatıyla mahkeme karar verdi tedbiren durduruldu” ifadelerini kullandı

Çocuklara cinsel istismar düzenlemesinde son durumu da değerlendiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Taslağa nihayete erdirdik. Meclis’e sevk edilebilecek halde. Önümüzdeki hafta muhtemelen Meclis’e sevk olacaktır. Mahkeme görüş alarak kimyasal hadım yoluna gidebilecek. Bir sanıkta fayda getirir diğer sanıkta belki daha fazla mağduru tehlike altına alabilir. Dozunu gözden geçirmesini ne kadar faydalı olduğu bunlarla ilgili esnek bir model mahkeme isterse burada tıbbi konu olduğu için sağlık uzmanlarından da görüş alarak izleyerek infaz boyutuyla” dedi.

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