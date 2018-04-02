Bakan Kaya’nın kardeşinin ‘ihale’ başarısı!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın meclis üyesi kardeşi Sümeyye Sayan’ın Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden aldığı 'etik tartışması' yaratan ihalelere bir yenisi daha eklendi. 2015-2016 yıllarında Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden toplam 1 milyon liralık ihale alan Sayan’a 2017 yılında da 673 bin 200 liralık ihale verildi. Bakanın 29 yaşındaki İBB meclis üyesi kardeşi, böylelikle 3 yılda yaklaşık 1.5 milyon liralık ihale almış oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 29 yaşındaki kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerin vazgeçilmez ismi oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin her yıl sunulan gelir gider denetim raporlarına CHP grubu tarafından yazılan muhalefet şerhinde ortaya çıkan AKP'li İBB meclis üyesinin daha önceki yıllarda aldığı ihaleleri 2017 yılında da almaya devam ettiği görüldü.

PSİKOLOJİK DESTEK İHALESİ

2015-2016 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin açtığı 3 ayrı ‘psikolojik destek hizmeti’ ihalesinden toplam 1 milyon 30 bin TL'lik iş alan Nazmiye Sümeyye Sayan'a ait DİGİMED Eğitim Danışmanlık Şirketi, 2017 yılında da aynı ihaleyi aldı. Belediye 26 Ocak 2017 tarihinde “2017 yılı Aile Danışma Merkezi Psikolojik Destek Seansları Hizmet Alım İşi” ihalesine çıktı. Yaklaşık maliyet toplam 6 bin 800 seans için 836 bin lira olarak belirlendi. İhaleye 2016 yılında olduğu gibi aynı 3 firma katıldı. Terapi Eğitim ve Sağlık Psikolojik Danışmanlık Şirketi 734 bin lira, Çare Aile ve Çocuk Eğitim Danışmanlık 816 bin lira, meclis üyesi Sümeyye Sayan'ın şirketi Digimed Eğitim Danışmanlık Şirketi de 673 bin 200 lira teklif verdi. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan Digimed Eğitim Danışmanlık Şirketi ile 673 bin 200 liralık sözleşme imzalandı.

2016'DA KARDEŞ ŞİRKET ALDI

2016 yılının denetim raporuna yazılan muhalefet şerhinde de aynı ihale eleştiri konusu olmuştu. 2016 yılında 8 bin seans için düzenlenen ihaleyi 752 bin liraya Terapi Eğitim ve Sağlık Şirketi almıştı. Şirket, bakanın kardeşi Sayan'a ait değildi ancak psikologlarını ve iş bitirme belgelerini ortak olarak kullanan “kardeş şirketti.”

İBB MECLİS ÜYESİ, İLÇE BELEDİYESİNDEN İHALE ALAMAZ

Muhalefet şerhini yazan CHP Gaziosmanpaşa Meclis Üyesi Cengiz Aydoğdu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 28.maddesine göre belediye meclis üyelerinin görevleri süresince ve görevleri sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlara karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremeyeceğini, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağını belirtti. Bu ihalelerin etik ve yasal olmadığını vurgulayan Aydoğdu “Kamu İhale Kanunu açısından, bir İBB Meclis üyesinin İSKİ'den AĞAÇ AŞ'den BELTUR'dan ihale alması ne ise bir ilçe belediyesinden de ihale alması aynı şeydir. İBB meclis üyeleri ilçe belediyelerinin bütçelerini onaylarlar. Onların iş ve işlemleri ile ilgili komisyonlarda görev, mecliste karar alırlar. Bu nedenle ilçe belediyelerinden ihale almaları yasalara aykırı” dedi.

2.5 MİLYONLUK İHALE

Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ferhat Epözdemir de Sayan'ın Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 2015 yılından beri yaklaşık 1.5 milyon liralık ihale aldığına dikkat çekerek “Meclis üyesi Sayan'ın, doğrudan almadığı ilişkili olduğu kardeş şirketler aracılığı ile kazandığı ihaleyi de eklersek bu rakam 2.5 milyon lirayı buluyor. Bakanın kardeşi bu ihalenin abonesi olmuş. Her yıl ya kendisi ya bağlantılı olduğu başka bir şirket alıyor bu ihaleyi. Bu siyaseten gayrı ahlaki bir durum. Sayan ailesi Gaziosmanpaşa'da hep varlar. Şu anda bakanlık yapan Sayan, daha önce de belediyenin şirketi GOPAŞ'da yönetim kurulu üyesiydi” dedi.