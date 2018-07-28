Bakan Kurum İzmir’de riskli bina yüzdesini açıkladı

İzmir'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kent genelinde imar barışına 275 bin başvuru olduğunu açıklayıp, "İzmir'deki yapılara baktığınızda yaklaşık 2,5 milyon yapı stoğu var. Bunun yüzde 65'i riskli" dedi. Bakan Kurum, İzmir'e millet bahçesi kurma düşüncelerinin olduğunu da söyledi.

İzmir’de ilk olarak Vali Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda partili eşlik etti. Bakan Murat Kurum, Valilik binasında anı defterini imzaladı. İstanbul ve Diyarbakır’ın ardından üçüncü şehir ziyaretini İzmir’e yaptığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeni bir sisteme geçildiğini belirterek, bu sitemde kurumların daha hızlı hareket etmesinin büyük önem taşıdığını anlattı. Kararların hızlı alınması açısından illerin bakanlıktan taleplerine çözüm üretmek durumunda olduklarını belirten Bakan Kurum, İzmir’in sorunlarını görüşmek için kente geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerinden 100 günlük eylem planı istediğini ifade eden Bakan Kurum, “Bakanlığımız imar barışı düzenlemesini getirdi. Bugüne kadar bununla ilgili tüm Türkiye’de 3 milyon 258 bin başvuru oldu. İzmir’de ise 275 bin başvuru var. Yaklaşık 1 milyar lira hazineye kaynak sağlandı. İzmir’deki yapılara baktığınızda yaklaşık 2,5 milyon yapı stoğu var. Bunun yüzde 65’i riskli. Başvuru sayısının yüksek olmasının en önemli sebebi de bu” dedi.

Riskli yapı stoğu ile alakalı hızlı kararlar alıp uygulamaya geçmek istediklerini ifade eden Murat Kurum, il genelinde çeşitli görüşmeler yapacaklarını aktardı. Altyapı ve ulaşımla ilgili yapılması gerekenleri inceleyeceklerini söyleyen Kurum, katı atık depolama tesisi ve çevre problemleriyle ilgili İzmir’de sorun olduğunu öne sürdü. İzmir ziyareti kapsamında Çeşme’de mavi bayraklı tesisler ile ilgili bir ekibin kontrol yapacağını anlatan Kurum, başka bir ekibin ise kentsel dönüşüm için sahada olacağını kaydetti.

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İZMİR’E MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

İmar barışı ile ilgili denetimler yapıldığını belirten Bakan Murat Kurum, şöyle konuştu:

“İmar barışı yeni kaçak yapı yapma kanunu değildir. Biz kaçak yapı yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. 2017’den sonra yapılan yapılar için tüm belediye başkanlarından hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz. Tabiat varlıkları alanlarında, özel çevre koruma alanlarında, yeni yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. AKP iktidarı olarak millet bahçesi için birçok ilde projelere başladık. İnşallah İzmir için de bu proje için çalışacağız.”

CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE GEÇTİ

Valilik ziyaretinin ardından CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir ile ilgili sorunları masaya yatırdı. Başkan Aziz Kocaoğlu, Bakan Murat Kurum’a yeni görevinde başarılar dileyerek kentin gelişmesinde ve problemlerin çözümünde büyük katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda İzmir’de başarılı olduklarını dile getiren Kocaoğlu, sorunlarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Orman arazileriyle ilgili imar barışında ciddi sıkıntılar var. Katı atık problemimiz var. Bu problem, yer bulamamaktan kaynaklanıyor. Dosyamız bakanlığımızda, her şey bitmiş, yerimiz var. İki avukat dava açtı, bilirkişi geldi, yargı süreci devam ediyor. ÇED raporumuz alındı, ama 2 yıldır bekliyoruz. Ekonomik olarak da proje olarak da hazırız, hemen ihaleye çıkabiliriz.”

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‘İZMİR’İN BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜ YOK’

Bakan Murat Kurum ise yeni birimlerle birlikte imar, şehircilik ve alt yapı anlamında bakanlık olarak etkin bir hüviyete kavuştuklarını dile getirdi. Ekiplerin sahada, yerinde inceleyerek karar aldığını söyleyen Bakan Kurum, “İzmir’de 2 milyon 500 bin yapı var. Yüzde 65’i riskli gözüküyor. Hızlı bir kentsel dönüşüm sürecine girmeliyiz. Altyapı, ulaşım problemleri için çözümler getireceğiz. Katı atık ile ilgili 2 yıldır dava süreci var. Gerekçeler neyse, ortadan kaldırıp hızlı ilerlemek gerekiyor. İzmir’in beklemeye tahammülü yok. İzmir’de büyük bir millet bahçesi için yer tespit edeceğiz” dedi.

Daha sonra söz alan AKP İl Başkanı Aydın Şengül de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile seçimlerden önce kentin sorunlarını ve talepleri içeren dosya alışverişinde bulunduklarını hatırlatarak, “Belediyelerle ilgili sorunlarımıza başkanımız yanıt vermişti. Ama seçim süreci nedeniyle bir sekteye uğradı. Yeni hükümet sistemi kurulduktan sonra ‘iktidar partisi, büyükşehir belediyesi, muhalefet partisi olduğu için projeleri engelliyor’ algısı olmuştu. Geçmişi irdelemiyorum. İzmir adına yapılabilecek ne varsa, bakanlar ve milletvekillerimizle beraber belediye başkanımızı ziyaret ediyor, sorunların çözümünü takip ediyoruz. Bu üslubu bundan sonra da sürdürelim” diye konuştu.

‘GAYRİMENKÜLDEKİ FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN ÜZERİNDE’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında AKP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün bulunduğu ziyarette çok sayıda partili yer aldı. İzmir’e sorunları yerinde görmek için geldiğini söyleyen Bakan Murat Kurum, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk çevre ve şehircilik bakanı olduğunu söyleyerek, bakanlığa yeni genel müdürlükler bağlandığını bildirdi. Şehirle ilgili yapılabilecekleri istişare etmek istediklerini kaydeden Kurum, şunları söyledi:

“İzmir çok değerli bir şehir. Gayrimenküldeki fiyat artışına baktığımızda şu an Türkiye’deki enflasyonun üstünde bir artış var. 2.5 milyon binanın yüzde 65’i riskli. Ekonomisi büyük bir şehir olmasına rağmen yapılaşması bozuk. Biz belediyeler ve teşkilatlarla inşallah el birliğiyle bu oranları aşağı çekeceğiz. Bu bizim büyük bir problemimiz. İzmir’i bir turizm ve sanayi şehri olarak hak ettiği noktaya getirmek için elimizden gelen yapacağız. ”

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DENİZ ULAŞIMINA YATIRIM SÖZÜ

100 günlük program hazırlayıp şehirlerdeki sorunların çözümü için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kurum, şehirlerin dönüşümü noktasında ciddi kararlar aldıklarını belirtti. İzmir’deki imar barışı başvurusunun 275 bin olduğunu anlatan Kurum, bunun Türkiye’deki toplam başvurunun yüzde 10’una tekabül ettiğini dile getirdi. Bu rakamların kentte yapılaşmanın sıkıntılı olduğunun göstergesi olduğunu belirten Kurum, “Kentsel dönüşüm için alanları ziyaret edecek ve hızlı kararlar alacağız. Şehirlere değer katacak projeler için karar alacağız. İzmir bir deniz şehri. Deniz ulaşımını hızlandırmak için yapılması gerekenleri yapacağız. Bugün katı atık tesisi sorununu görüştük. Tesisin yapımını hızlandıracağız. Bu tesisi inşa etmemiz gerekiyor. 21’inci yüzyılda bu sorunu çözmek gerek” diye konuştu.

İzmir’de millet bahçesi için yer araştırması yapacaklarını aktaran Bakan Murat Kurum, vatandaşların nefes alıp gezeceği, herkesin ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar üreterek kenti şaha kaldıracaklarını söyledi. İzmir’in kaynaklarının yeterli olduğunu vurgulayan Kurum, istihdam noktasında ülkeye büyük katma değer sağlanabileceğini ifade etti. DHA