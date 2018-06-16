Bakan Soylu, Suruç için İnce’yi sorumlu tuttu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Suruç'taki olayın sebebi Muharrem İnce'dir. Bunlara bu şımarıklığı veren bunları siyasetin özünden ayırıp şiddete doğru yönelten anlayışın kendisi Muharrem İnce'dir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş’ta bayramlaşma programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan soylu Suruç’ta yaşanan ve AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyinin ve 3 esnafın hayatını kaybettiği olaylara değindi. Olayların sebebi ve müsebbibinin CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olduğunu savunan Bakan Soylu, CHP yetkililerinin PKK’nın adına olayı araştırmak için Suruç’a gittiğini ileri sürdü.

PKK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da zemin kaybettikçe şiddete başvurduğunu belirten Bakan Soylu, “Dün Şanlıurfa’ya geçtik. Biliyorsunuz müessir bir olay yaşandı. Bu müessir olayda Milletvekili İbrahim Halil Yıldız beyin ağabeyi şehit oldu. Bu bizim ilk şehidimiz değil. Biliyorsunuz PKK terör örgütü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da zemin kaybettikçe şiddete başvurmaktadır. Halktan uzaklaştıkça şiddete başvurmaktadır. Bugün bu tablo açık ve net bir şekilde ortadadır. Millet yüz göstermedikçe millet onunla birlikte olmadığını ifade ettikçe, ilan ettikçe özellikle partimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da atılan adımlarla milletimizle kucaklaştıkça PKK çıldırmaktadır. PKK’nın sözde siyasetçilerini orada şiddet üzerine sahaya sürmektedir. Ama şunu size belirtmek isterim. Oradaki olayın ne olduğu nasıl olduğu apaçık ortadadır. Ben görüntüleri de izledim. Bir milletvekilimiz esnaf ziyaretine gidiyor. Esnaf ziyaretine gittiği zaman şiddetli bir tepkiyle karşılaşıyor ve şiddetli tepkiyle karşılaştıktan sonra da hiç bir reaksiyon göstermeden iki elini yana açıp dükkandan çıkmak için gayret gösterirken hemen arkasındaki arkadaşa yumrukla saldırmaya başlıyorlar. Allah milletvekilimizin canını muhafaza etmiş. Ondan sonra büyük bir arbede orada kopuyor ve olaylar bu noktaya geliyor. Oradaki kişi açık bir şekilde ‘Ben PKK’lıyım sen hangi yüzle buraya geliyorsun’ diyor. Elbetteki ondan sonra bu olaylar bu hali alıyor” şeklinde konuştu.

“OLAYIN BAŞKA BOYUTLARI VAR”

“Olayın başka bir boyutu daha var.” diyen Bakan Soylu “Bu olaydan yaklaşık 3 veya 4 gün önce orada 6. sıradaki milletvekili adayı en son bir kaç kez daha bunu söylüyor. Mecliste sayın milletvekilimizin Osman Baydemir’le tartışmalarını da sebep göstererek biz sana bunun hesabını soracağız diye açık açık meydanlarda defalarca bunu ifade ediyor. Ayrıca yine eş başkanları Pervin Buldan aynı değerlendirmeleri şu sözlerle ortaya koyuyor: ‘Toprağın altına giden her kardeşlerimizin hesabını AK Parti iktidarından soracağız’ diyor. Şimdi bu kadar nefret dili oluşmuş bir siyaset bu kadar alçak bir siyaset sözde siyaset PKK’nın tamamen uşağı olmuş onun sözünden çıkmayan siyasetin demokrasiyle ve siyasetle hiç bir ilgisi yoktur. Hiçbir ilgisi de olamaz. Bunun altını çizerek söylüyorum ama bunu kendi kardeşlerimize burada anlatırken Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimize de bir şikayetimiz var. Şikayetimiz şudur: ‘Kendi cumhurbaşkanı adayları kendi genel başkanları da dahil bu olayı destekleyerek cumhurbaşkanı adayları kalkıp Edirne’ye Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek aslında bu olayların bugüne kadar HDP çevresinin PKK çevresinin yaptıklarının meşru ve doğru olduğunu ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir siyasi parti tarafından desteklendiğini ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

“Suruç’taki olayın sebebi ve müsebbibi Muharrem İnce’dir”

Suruç’ta yaşanan olayların sebebi ve müsebbibinin CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olduğunu savunan Bakan Soylu, “Şanlıurfa’daki Suruç’taki olayın sebebi ve müsebbibi Muharrem İnce’dir. Bunlara bu şımarıklığı veren bunları siyasetin özünden ayırıp şiddete doğru yönelten anlayışın kendisi Muharrem İnce’dir. Hiç kimse kusura bakmasın. Dün başka bir olaya daha tanıklık ettim. Havalimanında Cumhuriyet Halk Partisinin yetkililerini gördüm ama onları ne cenazede gördüm.. Olayı araştırmaya gelmişler. Kimin adına? Hiç kimse kusura bakmasın HDP’nin adına olayı araştırmaya gelmişler. PKK’nın adına olayı araştırmaya gelmişler. Yazıklar olsun. Bizle de merhabalaşıyorlar bu olaylar için geldik diye ben zannettim ki cenazeye gelecekler. Bir milletvekilinin kardeşidir siyasi partiler arasında böyle centilmenlikler söz konusu olabilir. Ne cenazede gördük, ne taziyede gördük, ne hiçbir şeyde gördük ve bunu çok net bir şekilde söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimize şikayetimdir. Terör üzerinden CHP ve HDP ittifakı söz konusudur. Bunu bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir” dedi.

((İHA)