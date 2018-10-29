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Bakan Yardımcısının 4 bin 500 liralık lüks kaşkolu gündem oldu

İki askerimizin donarak şehit olduğu bölgeye giden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un lüks kaşkolu sosyal medyanın gündemine oturdu. Louis Vuitton marka saf kaşmirden kaşkolun piyasa fiyatının 4 bin 500 lira olduğunu öğrenen vatandaşlar, Bakan Yardımcısını sert sözlerle eleştirdiler.

android-time 09:45 29 Ekim 2018
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Bakan Yardımcısının 4 bin 500 liralık lüks kaşkolu gündem oldu
İki askerimizin donarak şehit olduğu bölgeye giden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un lüks kaşkolu sosyal medyanın gündemine oturdu. Louis Vuitton marka saf kaşmirden kaşkolun piyasa fiyatının 4 bin 500 lira olduğunu öğrenen vatandaşlar, Bakan Yardımcısını sert sözlerle eleştirdiler.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle iki güvenlik
görevlisinin donarak şehit olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Helikopterle bölgeyi inceleyen Ersoy, daha sonra Nazımiye Kaymakamlığı ve Tunceli Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, Vali Sonel ile makamında bir süre görüşüp, ilde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alıp, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy,beraberindekilerle 2.Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda jandarma özel harekat timleriyle bir araya geldi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞEKKÜRÜNÜ SUNMAK İÇİN GELDİK”

Burada Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerine hitap eden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Tunceli bölgesinde son aylarda tarihimizde görülmemiş bir başarıya imza atıldı. Terör örgütünün hainlerine vatanımızın, milletimizin malının, canının ve namusunun düşmanlarına ve bu düşmanlığını onlar üzerinden kullananların maşalarına tarihte hiç görülmemiş şekilde dersler verdiniz. Kendilerine, bu coğrafyanın dağlarını, mağaralarını yuva yapmış alçaklar, bugün sizlerin mücadelesi ve gücü sayesinde kafalarını inlerinden çıkaramaz hale geldiler. Devletimizin, milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın teşekkürlerini sunmak için aranıza geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Bu çetin coğrafyada, böyle bir mücadele verilirken şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor. Bu kahramanlarımızı her zaman minnetle yad ediyoruz. Nazımiye kırsalda yapılan faaliyetle 2 kahramanımızı şehit verdik. Acımız büyük. Ancak, milletimizin kanını emen bu hainlere tarihte olmadığı kadar güzel bir üstünlük yakalamışken, bir tek terörist bile kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir” dedi.

bakan-ortaLÜKS KAŞKOLU GÜNDEME OTURDU

Bakan Yardımcısı Ersoy’un bu ziyaretlerdeki ‘lüks giyim’ tercihi de dikkat çekti.

kaskolErsoy’un omzundaki kaşkolun Louis Vuitton marka olduğu ortaya çıktı. Saf kaşmirden yapılan özel koleksiyon ürünü kaşkolun piyasa fiyatının da 810 dolar yani yaklaşık 4 bin 500 bira olduğu gözlendi. Lüks kaşkola dikkat çeken vatandaşlar ise sosyal medyada Bakan Yardımcısını sert sözlerle eleştirdiler.

MEHMET ERSOY KİMDİR?
Mehmet Ersoy 26.04.1964 tarihinde Sinop-Boyabat'ta doğdu. İlk, orta, lise eğitimini aynı ilçede tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversite'si Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Kastamonu Kaymakam Adayı olarak Mülki idare amirliği mesleğine kabul edildi. Kaymakam Adaylığı döneminde bir yıl süreyle İngiltere'de dil ve mesleki eğitim aldı. Sırasıyla İzmir-Kemalpaşa Kaymakam Vekilliği, Balıkesir-İvrindi, Konya-Çeltik, Tunceli-Nazımiye Kaymakamlıkları, Mardin Vali Yardımcılığı, Denizli-Buldan, Adana-Kozan, İstanbul-Çatalca ve Sarıyer Kaymakamlıkları görevlerinde bulundu. Buldan Kaymakamı iken Düzce Depremi nedeniyle üç ay süreyle Bolu Vali Yardımcılığında görevlendirildi. 22 Aralık 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Sarıyer Kaymakamlığı'ndan Yalova Valiliği'ne atandı. 02 Ocak 2010 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) görevlendirildi. 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP Sinop Milletvekili seçildi. Milletvekilliği döneminde AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, PAP Ve KEİPA Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönem İkinci Yasama yılında ise İçişleri Komisyonu Başkanlığına seçildi. 8.03.2016 Tarihli üçlü Kararname ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. 21.06.2017 Tarihli üçlü Kararname ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Mehmet Ersoy evli ve iki çocuk babasıdır. Ersoy iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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Son güncelleme: android-time 09:5029.10.2018
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