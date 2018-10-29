Bakan Yardımcısının 4 bin 500 liralık lüks kaşkolu gündem oldu

İki askerimizin donarak şehit olduğu bölgeye giden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un lüks kaşkolu sosyal medyanın gündemine oturdu. Louis Vuitton marka saf kaşmirden kaşkolun piyasa fiyatının 4 bin 500 lira olduğunu öğrenen vatandaşlar, Bakan Yardımcısını sert sözlerle eleştirdiler.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle iki güvenlik

görevlisinin donarak şehit olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Helikopterle bölgeyi inceleyen Ersoy, daha sonra Nazımiye Kaymakamlığı ve Tunceli Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, Vali Sonel ile makamında bir süre görüşüp, ilde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alıp, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy,beraberindekilerle 2.Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda jandarma özel harekat timleriyle bir araya geldi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞEKKÜRÜNÜ SUNMAK İÇİN GELDİK”

Burada Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerine hitap eden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Tunceli bölgesinde son aylarda tarihimizde görülmemiş bir başarıya imza atıldı. Terör örgütünün hainlerine vatanımızın, milletimizin malının, canının ve namusunun düşmanlarına ve bu düşmanlığını onlar üzerinden kullananların maşalarına tarihte hiç görülmemiş şekilde dersler verdiniz. Kendilerine, bu coğrafyanın dağlarını, mağaralarını yuva yapmış alçaklar, bugün sizlerin mücadelesi ve gücü sayesinde kafalarını inlerinden çıkaramaz hale geldiler. Devletimizin, milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın teşekkürlerini sunmak için aranıza geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Bu çetin coğrafyada, böyle bir mücadele verilirken şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor. Bu kahramanlarımızı her zaman minnetle yad ediyoruz. Nazımiye kırsalda yapılan faaliyetle 2 kahramanımızı şehit verdik. Acımız büyük. Ancak, milletimizin kanını emen bu hainlere tarihte olmadığı kadar güzel bir üstünlük yakalamışken, bir tek terörist bile kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir” dedi.

LÜKS KAŞKOLU GÜNDEME OTURDU

Bakan Yardımcısı Ersoy’un bu ziyaretlerdeki ‘lüks giyim’ tercihi de dikkat çekti.

Ersoy’un omzundaki kaşkolun Louis Vuitton marka olduğu ortaya çıktı. Saf kaşmirden yapılan özel koleksiyon ürünü kaşkolun piyasa fiyatının da 810 dolar yani yaklaşık 4 bin 500 bira olduğu gözlendi. Lüks kaşkola dikkat çeken vatandaşlar ise sosyal medyada Bakan Yardımcısını sert sözlerle eleştirdiler.