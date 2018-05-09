Bakandan garip açıklama: Bedelli askerlik için Cumhurbaşkanı’nın konuşmasına bütün olarak bakın

Seçimler yaklaşırken sık sık bedelli askerlik ile ilgili konular gündeme geliyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli yapıtğı açıklamada, bedelli askerlik konusunda bir çalışma olmadığını ancak Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının bütünü ele alındığında bedelli askerlik şifrelerinin çözülebileceğini söyledi.

Belli askerlik konusunda detaylar birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Canikli’ye bedelli askerlik konusunda da sorular yöneltildi. Bedelli askerlik konusundaki soruya Canikli, “Cumhurbaşkanımız o konuda açıklama yaptı. O noktadayız. Onun ötesinde bir çalışma yok” dedi.

BEDELLİ ŞİFRESİ CUMHURBAŞKANI’NIN KONUŞMASINDA

Gazete Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre, gazetecilerin, “İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?” sorusuna ise “Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda… Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz… Yorumum diye bir şey yok” yanıtını verdi.