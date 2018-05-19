Bakanın baldızına DHMİ’de koltuk

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın Milli Savunma Bakanlığı’nda memur olarak görev yapan baldızı S.D’nin, Devlet Hava Meydanları İşletmesinde (DHMİ) daire başkanı olduğu bildirildi.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın Milli Savunma Bakanlığı'ndaki düz memur olarak görev yapan baldızını, 15 günde DHMİ'ye daire başkanı yaptı mı?” sorusunu yöneltti.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, sosyal medya hesabından, “Türkiye'nin bekası, milletin refahı için Erdoğan ile devam” mesajı atmıştı. CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği olaydan sonra Twitter hesabından, DHMİ'nin Genel Müdürü Ocak'ı hedef aldı. “Devletin memuru neden bu tür açıklamalar yapar” diyen Pekşen şöyle dedi: “DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın Milli Savunma Bakanlığı'ndaki düz memur olarak görev yapan baldızını 15 günde DHMİ'ye daire başkanı yaptınız mı? Bu sorunun cevabını tüm kamuoyu merakla beklemektedir.”

İKİ YIL ÖNCE ATANDI

Bakan Arslan'ın Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) memur olan baldızı S.D. geçen ay yatay geçişle DHMİ'de Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı oldu. 1 Ekim 2016'da DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Funda Ocak, Twitter hesabından çok konuşulan şu tweeti atmıştı: “Türkiye'ye çağ atlatan istikrarın zarar görmemesi için, son 16 yılda dünyanın gıpta ve hayranlıkla takip ettiği göz kamaştırıcı mega projelerin sürdürülebilmesi için, Türkiye'nin bekası, Milletin refahı için Erdoğan ile devam.”