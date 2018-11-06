Bakanlar belediye başkanı adayı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısındaki açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, kendisine yöneltilen "yerel seçimlerde bakanların adaylığı" ve "Binali Yıldırım'ın İstanbul için adının geçmesi' sorularına da yanıt verdi.

Grup toplantısının ardından TBMM’de gazetecilerle konuşan Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşan yerel seçimler öncesi en fazla merak edilen konuların başında gelen bakanların adaylıkları konusundaki soruya ‘Darda zorda kaldık mı neden olmasın?’ diyerek cevap verdi.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından diğer başlıklar:

Soru: İran yaptırımları konusunda ABD'den açıklama var, Türkiye muaf yorumunuzu alabilir miyiz?

– Herşey A'dan Z'ye net değil ama biz bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır. Bunlar uluslararası hukuka da uluslararası diplomasiye de…. Artık dünya barışla dayalı bir süreci yaşamak istiyor.

Emperyal dünyada yaşamak istemiyoruz. Emperyalist baskılarla bir dünyada yaşamak istemiyoruz. İnsanların huzurlu barış işçinde güven içinde yaşadıkları dünya istiyoruz. Benim imkanım gücüm var dolayısıyla ben her şeyi yaparım olmamalı. Şu anda atılan adımlarda AB ve AB ülkeleri bunların tamamına yakını bu işe olumlu bakmıyor. Hepsi farklı yerde. Paris'te yapılacak zirvede de bu konular masaya gelecek. Masaya yatırılacak. Görüşme imkanı orada olacak.

Soru: Türkiye'nin 6 aylık süre ardından bir yol haritası var mı? İran ile anlaşmaların kesilmesi söz konusu mu?

– Hayır, biz bir defa ta başından beri bugünlük bir olay değil. Yaptırımlar konusunda bizim duruşumuz hep net oldu. Petrole yönelik konularda bunu hep söyledik. Alternatifsiz bir şeydir. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Biz buradan 10 milyar metreküp yılda doğalgaz alıyoruz. Almadığımız zaman vatandaşımı kışın soğuğunda donduracak mıyım? Öyleyse böyle bir şeyi uyamayız, kabullenemeyiz.

Soru: Halkbank konusu Trump ile görüşmede Paris'te gündemde mi?

– Telefonda gündeme geldi zaten. Tabi ki hazine ve Maliye Bakanlarımız birbirleri ile görüşmelerini devam ettiriyor olumlu bir yolda o da devam ediyor.

Soru: ABD güçleri ile SDG’liler ile birlikte sınırda Kuzey Suriye'de devriye yaptıkları haberleri geldi?

– Maalesef…. Bunların hepsini Paris'te bunları görüşeceğiz. Belgeleri ile her şeyi ile. Kabul edilebilir bir şey değil. Kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum kesinlikle sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur. Ben inanıyorum ki Sayın Trump ile konuştuğumuzda da herhalde bu konuyla ilgili süreci durduracaklardır diye düşünüyorum

Soru: İstanbul adayı konusunda Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor. Sizin de gönlünüzdeki isim Yıldırım mı, bir isim belirlediniz mi?

– Gönlünüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içinde gideririz. Biraz sabırlı olmakta fayda var.