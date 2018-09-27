MSB bedelli askerlikte 3. celp bilgilerini yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik için 557 bin 102 kişi başvurduğunu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğunu bildirdi. Bedelli askerlikte 3. celp bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinden yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki üçüncü celp dönemine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, “27 Eylül itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3’üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri ‘www.turkiye.gov.tr’ adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.” ifadeleri kullanıldı. AA İLGİLİ HABER Bedelli askerlikte 21 günlük programın ayrıntıları ortaya çıktı

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.