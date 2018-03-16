Bakanlık bodrum katlardaki dükkanları iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayında hazırladığı İstanbul İmar Yönetmeliği üzerinden 2 ay geçmeden değiştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi üzerine tamamen gömülü bodrum katların dükkan olarak kullanılmasını sağlayan madde iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 12 Ocak 2018 tarihinde kabul edilen ve 4 aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan 76 maddelik İstanbul İmar Yönetmeliği 1 Şubat 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına sunuldu. Bakanlık 6 Mart 2018'de İBB'ye gönderdiği yazı ile yönetmelikte bazı değişiklikler talep etti. Değişiklikler bugün İBB Meclis oturumunda oy çokluğu ile kabul edildi. Bakanlığın talebi doğrultusunda tamamen gömülü durumdaki bodrum katların merdiven boşluğu bırakılarak dükkan olarak kullanılmasını sağlayan madde iptal edildi. Yönetmeliğe uygulamayı kolaylaştırmak için daha önce yapılan Ankara İmar Yönetmeliği'nde yer alan eski binalarda yapılacak tadilat ile ilgili bir madde eklendi.

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“VATANDAŞIN KAZANILMIŞ HAKKINI KORUMAK İÇİN KOYMUŞTUK”

Değişiklik ile ilgili açıklama yapan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hadi Diler “Değişen madde daha önce uygulanmış olan zemin katlarda üçe üçlük boşluk bırakarak bodrum katlarda ticari üniteler yapılmasıdır. Bunu kentsel dönüşümde bodrum katlarda hakları olan vatandaşların haklarının korunması için koyduk. Bu madde bakanlık tarafından iptal ediliyor. Aslında tashih edebilirlerdi ama meclis kararı olduğu için geri geliyor” dedi. Diler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin İmar Yönetmeliği onaylanırken bakanlık tarafından kendilerine kolaylık sağlayan bir maddenin tavsiye edildiğini ve o maddeyi de ekledikleri söyledi.

CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geri gönderilen İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 2 ayda delik deşik edildiğini belirterek “Bu yönetmelik daha çok gelir, gider. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum: Bu yönetmelik dikiş tutmaz” diye konuştu.

YÖNETMELİKTEN ÇIKARILAN MADDE

Bakanlığı itirazı doğrultusunda İstanbul İmar Yönetmeliği'nden “Mevcut durumda, konut alanda kalmasına rağmen üzerinde tamamen gömülü olan bodrum katlarda, ticari kullanım alanlı ve yapı kullanma izin belgeli bina bulunan parsellerin gömülü olan ilk bodrum katında da bir üst katın taban döşemesinde 3 çarpı 3 metre ebadından küçük olmayan ve merdiven ile sahanlığı içinde düzenlenen boşluk bırakılarak ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir” maddesi çıkarıldı.

EKLENEN TADİLAT MADDESİ

Yönetmeliğe “Bu yönetmeliğin yürürlüğü girmesinden önceki mevzuat doğrultusunda yapımı bitirilip, yapı kullanma izin belgesi almış yapılarda, mevcut yapının emsal ve inşaat alanını, kullanım amacını, ortak alanları, bağımsız bölümlerin arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle olan duvar ve döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistem özelliklerini olumsuz etkilememek, saçak seviyesi ve çekme mesafelerini ihlal etmemek, ayrıca yürürlükteki yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliği ile ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla yapılacak tadilat işlemleri , yapı ruhsatının düzenlendiği tarihteki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılabilir” maddesi eklendi.