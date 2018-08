Bakanlık Yağmur’un icra memurlarıyla alınmasını mercek altına aldı

Çorlu'da bir babadan kızının icra memurları vasıtasıyla alınma görüntüleri Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. 11 yaşındaki minik Yağmur'un ayrılmak istemediği babasından Çorlu İcra Müdürlüğü memurlarınca koparılarak annesine götürülmesi yeni bir tartışma başlattı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı sozcu.com.tr'ye yaptığı "Haber üzerine hemen devreye girildi. Ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi. Olay inceleniyor. Sonuçlarla ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir" açıklamasından sonra hızla devreye girdi ve üzgün babayı evinde ziyaret etti. Yaşanan sürece dair babadan bilgi alan yetkililer, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek evden ayrıldı.

“Kızımı benden zorla, süründürerek aldılar”

Kızını almak için her türlü mücadeleyi vereceğini belirten baba Metin Çorlu, “Ben sadece adalet istiyorum. Ben kızımın peşindeyim. Kızımı zorla aldılar. Süründürerek aldılar. O bir insan, 11 yaşında. Annesinden şiddet gördüğüne dair raporları var. Memurlar ayın 23'ünde buraya gelerek eşyalarını aldılar. En son da dün icra memurları geldiler. Kızım gitmek istemediğini söyledi. Annesinden şiddet gördüğünü söyledi. Ona rağmen zorla aldılar. Şuan pedagog raporu var. Bakın kızımın durumu nasıl. Neler yapmış kızıma. Sinemalarda bırakmış, kendisi gezmeye gitmiş. Parmağını kırmış haberim yok. Okula giderken düştü dediler. Sonra kızım baba annem beni döverek parmağımı kırdım dedi” diye konuştu.

“Bakanlık yetkilileri şu an evimizdeler”

Konunun basında yer almasının ardından bakanlık yetkililerinin kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Çorlu, “Şu an bakanlık yetkilileri evimizde. Ben İçişleri Bakanlığından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından rica ediyorum. Ne olur görevlerini yapsınlar. Ben bir babayım, ne olur beni anlayın. Kızım ‘baba intihar edeceğim’ dedi. Şu an hayatından endişe ediyorum. Bakanlık yetkilileri evdeler. İlgileniyorlar. Kameraların içeri girmesini istemediler. Bana sorular sordular. Bana raporların fotokopilerini çektirmemi söylediler. Şu an kızımı alabileceğime ilişkin bilgi vermediler. Kamera kayıtlarını izlediler biraz” şeklinde konuştu.