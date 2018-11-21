Bakırköy Adliyesi’nde sıcak saatler: Polisin ayağı kırıldı

Adliyenin kafetarya penceresinden kaçmak isteyen hırsızın peşinden atlayan polisin ayağı kırıldı. Hırsız yakalandı, polis hastanede tedavi altına alındı.

Bakırköy Adliyesi’ne savcı karşısına çıkarılmak üzere getirilen bir hırsızlık zanlısı, polisin elinden kaçarak kafeterya bölümünün camından kendini aşağı attı.

Yaklaşık iki metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışan şüphelinin peşinden atlayan polis memurunun ise ayağı kırıldı. Adliyede görevli polislerin takibi sonucu hırsızlık zanlısı kısa sürede yakalandı. Yaralanan polis memuru ise olay yerine gelen ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.