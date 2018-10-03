Bakırköy saldırganı tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de kız arkadaşını darp ettikten sonra lüks cipini yayaların üzerine sürerek, 6 kişiyi yaralayan hakim-savcı çocuğu Görkem Sertaç Göçmen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi."Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" tutuklanan Göçmen'in olay esnasında alkollü olduğu tespit edildi.

Bakırköy’ün en işlek caddelerinden biri olan Fişekhane Caddesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde dün saat 17.20’de meydana gelen korkunç olayda İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen, aracında kız arkadaşını dövmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar sürücüye müdahale etmek istedi. Ancak tartışma çıktı. Görkem Sertaç Göçmen, aracından inerek vatandaşlarla kavgaya tutuştu. Kalabalık artınca da aracına geri bindi. Hızla hareket ettirdiği aracı yayaların üzerine sürdü. Kaldırıma da çıkan sürücü, Esranur Abacı, Recep Göçer, Hamit Başaran, Can Berk Arıkan, Cebrail Işık ve Mert Durmuş’u ezerek yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KIZ ARKADAŞI: ANİDEN BAŞIMA VURMAYA BAŞLADI

Şahsın kız arkadaşı A.A. ise polise verdiği ifadesinde “Arabada konuşuyorduk. Aniden başıma vurmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince de aracı yayaların üzerine sürdü” dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Görkem Sertaç Gökmen bugün Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi. Elleri kelepçeli olarak adliyeye getirilen zanlı, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Gökmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIK: ALKOL TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Olay nedeniyle ikisinin vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde toplam altı vatandaşımızın ve şüphelinin aracındaki mağdur yaralanmıştır. Şüphelinin kanında yapılan incelemede alkol tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir” denildi.

2 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAMIŞ

Annesinin hakim babasının savcı olduğu öğrenilen Görkem Sertaç Göçmen, 1 yıl önce Ataköy’de kaldığı hakim-savcı lojmanında, kafede tartıştığı kişilere rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralamıştı.