Bakırköy’de kaza! 1’i ağır 3 yaralı

Bakırköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza’da 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, hafif yaralanan ve hastaneye gitmemek için polislere direnen sürücü polis aracına bindirilerek hastaneye götürüldü.

Kaza, Bakırköy E5 Karayolu Topkapı istikameti Ataköy mevkiinde saat 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Yiğit Erbir(25) yönetimindeki 06 AAC 118 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Mustafa Yiğit Erbir hafif yaralanırken, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bakırıköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü polis ekiplerine direndi Meydana gelen kaza sonrası hafif yaralanan ve hastaneye gitmek istemeyen araç sürücüsü Mustafa Yiğit Erbir, polis ekiplerinin alkol kontrolü yapmasını izin vermedi. Yaklaşık 10 dakika boyunca polis ekiplerine direnen Erbir, daha sonra polis aracına bindirilerek hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle kontrollü verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazada hurdaya dönen otomobilin parçaları yola savrulurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracıyla temizlenen yolda kumlama çalışması yapıldı. Öte yandan kaza yapan araç içerisinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA