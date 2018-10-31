Bakırköy’de kaza:  Çok sayıda yaralı var

Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy Sahil Yolu’ndan Florya istikametine giden servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan 16 yolcudan 10’u ve sürücü yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yol kenarında ambulans bekledi. Yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye götürülüyor. Servis midibüsünün Atatürk Havalimanı’na personel taşıdığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Ersan SAN – İstanbul DHA
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