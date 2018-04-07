Bakırköy’de ticari taksi alev alev yandı

Bakırköy’de seyir halinde olan ticari takside henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taksi, kısa sürede alev topuna döndü.

Olay, saat 04:30 sıralarında E5 Karayolu Ankara istikameti Ataköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Cindemir yönetimindeki 34 TJP 22 plakalı ticari taksi Ankara istikametine ilerlediği sırada, otomobilin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra aracını sağa çeken Cindemir'in güçlükle kendini dışarı attığı taksinin motor kısmı alev topuna döndü. Yükselen alevler yol kenarında bulunan diğer taksici meslektaşları yangın tüpüyle müdahalesi yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Taksi sürücüsü Ahmet Cindemir, “ Araç seyir halindeyken bir anda parlamaya başladı. Araç içerisinde tektim” dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İHA