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Bakırköy’de ticari taksi alev alev yandı

Bakırköy’de seyir halinde olan ticari takside henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taksi, kısa sürede alev topuna döndü.

android-time 06:49 7 Nisan 2018
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Bakırköy’de ticari taksi alev alev yandı
Bakırköy’de seyir halinde olan ticari takside henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taksi, kısa sürede alev topuna döndü.

Olay, saat 04:30 sıralarında E5 Karayolu Ankara istikameti Ataköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Cindemir yönetimindeki 34 TJP 22 plakalı ticari taksi Ankara istikametine ilerlediği sırada, otomobilin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

İHA

İHA

Yaklaşık 50 metre gittikten sonra aracını sağa çeken Cindemir'in güçlükle kendini dışarı attığı taksinin motor kısmı alev topuna döndü.

İHA

İHA

Yükselen alevler yol kenarında bulunan diğer taksici meslektaşları yangın tüpüyle müdahalesi yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

İHA

İHA

Taksi sürücüsü Ahmet Cindemir, “ Araç seyir halindeyken bir anda parlamaya başladı. Araç içerisinde tektim” dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İHA

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