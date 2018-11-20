Bakırköy’de yol çöktü, öğrenci servisi mahsur kaldı

İstanbul Bakırköy'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis aracının geçişi sırasında asfaltta çökme meydana geldi. Okul servisinin bir lastiği çöken yola girerken, kimsenin yaralanmadığı olayda caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Olay sabah saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisinde 15 öğrencinin bulunduğu okul servisi seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle okul servisinin sol arka tekerleği oluşan çukura girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kimsenin yara almadığı olayda, caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Servis aracının içinde bulunan öğrenciler başka bir servis aracıyla okullarına gönderildi. Servis sürücüsü Ramazan Nas, seyir halindeyken yolun aniden çöktüğünü aracın arka lastiğinin de oluşan çukurun içine düştüğünü söyledi.

DHA