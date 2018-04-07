Balık Gölü satan atam

Şanlıurfa'nın simgesi tarihi balıklı göl sahibinden satılığa çıktı. Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak da bilinen Tarihi Balıklı göl de bulunan Halil-ür Rahman Medrese'sinin mirasçılarından Mustafa Nimetoğlu, 62 metrekarelik hissesini internet üzerinden satışa çıkardı. Nimetoğlu ile Sözcü konuştu ve 'neden sattığını' anlattı.

Balıklıgöl platosundaki 688,88 metrekarelik alanda inşa edilen Halil-ür Rahman Medresesi’nin mirasçılarından Mustafa Nimetoğlu, babasının dedesinden miras kalan yüzde 9’luk hissesini satılığa çıkardı. Mustafa Nimetoğlu hissesine düşen 62 metrekarelik alan için 9 milyon lira istiyor.

“DÜNYEVİ DEĞİL UHREVİ DEĞERİ FAZLA”

İlanda ‘Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır’ diyen Mustafa Nimetoğlu İstanbul’da yaşıyor ve reklam alanında çalışıyor. Satış kararının ardından kutsal kabul edilen Balıklı Göl’deki hissesini satmasını eleştirenlere ise “Kesinlikle buranın kıymetini bilen birine satacağım” diyor.

62 METREKARE DE NELER VAR?

İstanbul’da yaşayan Mustafa Nimetoğlu, Balıklıgöl platosundaki 62 metrekarelik alanda Halil-ür Rahman Medresesi ve gölün bir kısmının olduğunu belirtiyor. Bu nedenle 9 milyon lirayı veren alıcı göldeki balıkların bir kısmına da dolaylı yoldan sahip olacak.

İNŞAAT İZNİ YOK

İnşaat izni olmayan alana çivi bile çakmak yasak. İstanbul’da yaşayan Nimetoğlu, ilana yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, ilan sonrası telefonlarının susmadığını söyledi.

“BAŞKA TARİHİ ESER İLE TAKAS EDELİM”

İlana yoğun ilgi olduğunu söyleyen mirasçı, pek çok kişinin ilanı şaka sandığını ama ciddi tekliflerin de geldiğini belirtti. Öyle ki Balıklı Göl’deki alan için başka tarihi binalarla takas isteyenler bile olmuş.

BALIKLI GÖL’ÜN HİKAYESİ NEDİR?

Üç büyük dinin de tanıdığı İbrahim Peygamber, inanışlara göre bu topraklarda doğdu. Bir gün baş kâhin, Kral Nemrut’a gelir ve o yıl doğacak bir çocuğun putperestliği ortadan kaldıracağını ve kendisini öldüreceğini söyler. Bunun üzerine kral, o yıl doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesini emreder. Nemrut’un askerlerinden olan Azer, karısı Nuna Hatun hamile olduğundan, onu kale yakınlarındaki bir mağaraya gizler.

Nuna Hatun, oğlu İbrahim’i doğurduktan sonra, onu mağarada bırakarak eşinin yanına döner. Bir rivayete göre Hazreti İbrahim kendi baş parmağını emer ve parmağından gelen sütle beslenir, bir başka rivayete göre de bir ceylan onu emzirir. Büyüdüğünde babasının yanında yerini alır. Fakat onların inandığı putlara değil, dünyadaki her şeyin yaratıcısı olduğuna inandığı tek Tanrı’ya tapar. Bu uğurda babasının ve tabii ki Kral Nemrut’un da taptığı putları kırar. Nemrut bu olaya çok sinirlenir ve İbrahim'in öldürülmesini emreder. O gün ülkede yemek için dahi olsa ateş yakılması yasaklanır, bütün odunlar toplanır ve büyük bir ateş yakılır.

Hazreti İbrahim Urfa kalesinin burçlarında hazırlanan mancınığa konularak bugün Balıklı Göl’ün (Halil-ür Rahman Gölü de deniliyor) olduğu yere atılır. Bu sıra Tanrı buyruğuyla ateş suya, odunlar balığa dönüşür. Hazreti İbrahim ise Balıklı Göl'ün hemen yakınındaki gül bahçesine düşer. Yine bir rivayete göre sevgilisi olduğu söylenen (ya da Hz. İbrahim'e inanan tek kişi) ve aynı zaman kralın kızı olan Zeliha da kendini İbrahim Peygamber’in arkasından atar ve hemen Balıklı Göl'ün arkasında Ayn-ı Zeliha Gölü oluşur. Başka bir deyişe göre de, Ayn-ı Zeliha Gölü, arkasından ağlayan kral kızı Zeliha’nın gözyaşlarından doğmuştur.