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Balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü

İzmir’in Çeşme ilçesinde 5 arkadaşın balık tutmak için denize açıldığı tekne alabora oldu. Teknede bulunan Ahmet Argon ve Ertan Gökkaya hayatını kaybetti.

android-time 13:59 22 Temmuz 2018
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Balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
İzmir’in Çeşme ilçesinde 5 arkadaşın balık tutmak için denize açıldığı tekne alabora oldu. Teknede bulunan Ahmet Argon ve Ertan Gökkaya hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Çeşme Alaçatı açıklarında meydana geldi. 5 arkadaş balık tutmak için balıkçı teknesiyle denize açıldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle balıkçı teknesi alabora oldu. Kazayı tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, alabora olan balıkçı teknesine TC SG24 isimli botla müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Argon ve Ertan Gökkaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Teknede bulunan diğer 3 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Argon ve Gökkaya'nın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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İHA

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